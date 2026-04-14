La inflación en Málaga sube casi un punto con la guerra hasta el 3,5% interanual: se disparan los carburantes pero la cesta de la compra se salva

La inflación ha subido un 3,5% en el mes de marzo en Málaga en tasa interanual, lo que supone nueve décimas por encima de la tasa interanual que se registraba el mes anterior (2,6%), según los datos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en la provincia se debe a la guerra en Oriente Medio y al encarecimiento de los combustibles y está en línea con la subida que se ha registrado a nivel nacional (3,4%, con una subida de 1,1 puntos sobre la tasa de interanual de febrero) y andaluz (3,3%, 1 punto más).

Por provincias andaluzas, donde más se han incrementado los precios hasta marzo ha sido en Almería, Granada y Málaga (3,5% interanual). Les siguen Córdoba, Huelva y Sevilla (3,3%); Jaén (3,2%) y finalmente Cádiz (3%).

A nivel nacional, el IPC se elevó en los mencionados 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, debido la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, de los 1,1 puntos más de inflación en marzo en España, 0,787 puntos fueron aportados por el grupo del transporte, que incluye los combustibles; mientras que la vivienda sumó 0,215 puntos; y el grupo del vestido y el calzado contribuyó con 0,115 puntos. Por el contrario, el grupo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas tiró a la baja y restó 0,092 puntos.

Suben los carburantes y se modera la cesta de la compra

El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

En concreto, el grupo de transporte disparó en España su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3% (el mismo dato en el caso de la provincia de Málaga), por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior, mientras que el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7% (2,3% en Málaga), casi dos puntos por encima de la del mes pasado, por el comportamiento de los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, que subieron y el año anterior bajaron.

En lo que respecta a los alimentos, Economía ha destacado que la inflación interanual de este grupo se moderó cinco décimas (desde el 3,2% de febrero hasta el 2,7% de marzo), por las frutas frescas y los huevos, estableciendo "un mínimo desde hace un semestre", lo que implica que el repunte de los combustibles, de momento, no se ha trasladado a la alimentación. En Málaga, la cesta de la compra se queda en el 3,1% en tasa interanual tras bajar ocho décimas respecto al dato de febrero.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado este martes que el plan de respuesta del Gobierno, aprobado en el Congreso a finales del mes pasado, "está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo".

El gasóleo se dispara un 17,9 % interanual

De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales.

La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7 %; mientras que la gasolina ha pasado de caer un 6,1 % en febrero a subir un 4,8 % en marzo.

Imagen de una gasolinera en Málaga capital. / Álex Zea

Los combustibles líquidos se dispararon un 22,9 % interanual, cuando un mes antes caían el 10,8 %; mientras que los hidrocarburos licuados (butano y propano) cayeron un 9,7 %; y el gas natural bajó un 5,8 % interanual.

La electricidad subió un 4,3 % interanual, lo que junto al repunte de los combustibles líquidos fue lo que provocó el alza del grupo de la vivienda.

El Ministerio de Economía ha valorado en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", añade Economía, que señala además que la electricidad está actuando como "amortiguador del shock energético", gracias a "la apuesta de España por las renovables" (que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- es un escudo frente al impacto de la guerra) y que actúan como "un escudo frente al impacto de la guerra".

También cree que las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía "tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses".

De hecho, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estima que estas medidas frenarán la inflación en los próximos meses en entre ocho décimas y un punto.

El impacto de la guerra no llega, por ahora, a los alimentos

En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1% en febrero a hacerlo un 21,2% en marzo.

Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7 % y al 13,2 %, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3 %.

Otros alimentos como las patatas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.

La tasa anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,9 %, dos décimas superior a la del mes anterior.

Vestido y calzado

Por otro lado, el grupo de vestido y calzado presentó en España una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.