Ahorro hídrico en Málaga: extiende el riego con agua regenerada en el Peñón del Cuervo

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su política de ahorro hídrico. La Junta de Gobierno Local ha dado este martes luz verde a un convenio con la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) para llevar agua regenerada procedente de la estación depuradora del Peñón del Cuervo hasta las zonas verdes de este enclave litoral, una actuación que afianza el giro hacia modelos de riego que eviten consumir agua potable. El acuerdo fija una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros cuatro más, y no implica carga económica para las partes al considerarse una actuación de interés general.

La medida llega después del proyecto piloto puesto en marcha en junio de 2025, cuando se impulsó el uso de agua regenerada en este entorno dentro de la renovación de las áreas verdes, el mobiliario urbano y los accesos del enclave. Ahora, el Ayuntamiento da estabilidad a aquella experiencia con un convenio formal con Emasa.

El objetivo es claro: seguir reduciendo el uso de agua potable en el mantenimiento de jardines públicos. En este sentido, el agua regenerada se plantea como un recurso complementario al agua del freático, también no potable, que ya se emplea en la práctica totalidad de parques y zonas verdes de la ciudad.

Hasta 11.188,66 metros cúbicos al año

Según recoge el expediente aprobado, y del que ha informado este martes la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, Emasa se compromete a suministrar un máximo de 11.188,66 metros cúbicos anuales de agua tratada en la EDAR del Peñón del Cuervo. Ese caudal llegará al parque mediante una canalización de 750 metros de longitud.

El ámbito beneficiado ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados, de modo que el sistema permitirá atender el riego de esta zona verde con un recurso alternativo al agua de consumo humano.

La red se ha diseñado para que no exista confusión con otras conducciones de agua potable. Por eso, las tuberías son de color violeta y el entorno dispone de cartelería informativa que identifica el uso de agua regenerada.

Esta diferenciación responde a lo establecido en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, que aprueba el reglamento de reutilización del agua y obliga a una señalización específica en este tipo de sistemas.

Además, el funcionamiento estará supervisado mediante telegestión, una herramienta que facilita el control de la red, mejora el seguimiento del consumo y ayuda a detectar posibles fugas con mayor rapidez.

Elisa Pérez de Siles, este martes en rueda de prensa. / Edu Rosa Cervantes

Conexión con la infraestructura de la Junta

El suministro al parque se realizará a través de la conexión del sistema de riego a la tubería general ejecutada por la Junta de Andalucía. Esa infraestructura ha cobrado relevancia tras la entrada en servicio de la planta de tratamiento terciario en la EDAR del Peñón del Cuervo, levantada en el marco de las obras de emergencia aprobadas por la administración andaluza para reforzar los recursos hídricos frente a la sequía.

Esa actuación ha abierto la puerta al uso de agua regenerada no solo en Málaga capital, sino también en otros destinos. Entre ellos figuran los cultivos de la Axarquía, donde ya se riegan superficies que alcanzan las 6.947 hectáreas, correspondientes a 27 comunidades de regantes y a un usuario particular.

Axarquía y El Candado, otros beneficiados

A través de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, esos regadíos disponen de una concesión temporal de 9,15 hectómetros cúbicos anuales. La red también abastece al campo de golf El Candado, con una superficie de 111.000 metros cuadrados y una demanda anual solicitada de 475.000 metros cúbicos, además de los jardines interiores de la propia depuradora.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento refuerza una línea de actuación cada vez más prioritaria en Málaga: aprovechar agua regenerada en espacios verdes para reservar el agua potable a los usos verdaderamente esenciales.