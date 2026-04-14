Málaga abre 682 ayudas de 110 euros para jóvenes que se hayan sacado el carné de conducir

Sacarse el carné de conducir sigue siendo, para muchos jóvenes, una inversión obligada y un golpe serio al bolsillo. El Ayuntamiento de Málaga vuelve a mover ficha con una nueva edición de 'Málaga Conduce', una línea de ayudas con la que intenta aliviar parte de ese coste y, de paso, dar un pequeño empujón a la empleabilidad juvenil. El Consistorio ha abierto el plazo para solicitar esta asistencia económica, una convocatoria con la que repartirá 682 subvenciones de 110 euros cada una, hasta sumar una dotación global de 75.020 euros.

La convocatoria puede pedirse hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a jóvenes empadronados en la ciudad que hayan obtenido el permiso entre el 1 de septiembre de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud. La tramitación puede hacerse preferentemente a través de la sede electrónica municipal, aunque también se admite la vía presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, las OMAC.

Más de 75.000 euros para aliviar un gasto casi obligado

El mensaje de fondo del Consistorio, a través de un comunicado, es claro: disponer del carné sigue siendo un factor que mejora la posición de muchos jóvenes a la hora de buscar trabajo. Así lo recogen las bases del programa, que vinculan expresamente esta ayuda al impulso de la formación, el empleo y la emancipación juvenil.

No se trata de una ayuda masiva ni cubre, ni mucho menos, el coste real de una autoescuela. Pero sí supone un alivio para quienes acaban de superar un trámite caro y, en muchos casos, casi imprescindible para acceder a determinados puestos, especialmente en sectores que exigen movilidad, reparto, logística o conducción profesional.

La ayuda está pensada para jóvenes de hasta 35 años, con acceso condicionado a la edad mínima legal de cada permiso. Entre los requisitos figuran estar empadronado en Málaga, haber obtenido el permiso dentro del periodo fijado por la convocatoria, no haber recibido antes esta misma subvención y ser titular de una cuenta bancaria. Además, el solicitante debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La documentación básica incluye la solicitud, copia del DNI o NIE, copia del permiso de conducir o de la autorización temporal vigente y el certificado de titularidad bancaria. En determinados casos habrá que añadir documentación específica si se alegan circunstancias sociales o familiares para mejorar la puntuación.

El baremo social inclina la balanza

Uno de los puntos clave de Málaga Conduce es que las ayudas no se reparten sin más, sino mediante un sistema de valoración. El baremo tiene en cuenta la edad, pero también circunstancias sociofamiliares. Obtienen más puntos quienes sean demandantes de empleo, especialmente de larga duración, quienes pertenezcan a familia numerosa o quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, ya sea propia o de un familiar conviviente. En caso de empate, se prioriza a la persona de menor edad.

Ahí está una de las claves políticas del programa: no solo subvencionar el permiso, sino orientar el dinero público hacia los perfiles juveniles con más dificultades económicas o laborales.

Solicitud online o en OMAC, pero con plazo corto

El plazo ya está en marcha y se cerrará el 30 de abril, por lo que el margen es limitado. La vía preferente es la presentación telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro del apartado de Juventud, aunque también puede tramitarse de forma presencial en las OMAC, con la documentación correspondiente.

El programa vuelve así a poner sobre la mesa una realidad bastante evidente: para muchos jóvenes malagueños, el carné de conducir no es un lujo ni una cuestión secundaria, sino una llave de acceso a más oportunidades laborales. Y esa llave, hoy por hoy, sigue teniendo un precio alto