Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega

Hay operaciones urbanísticas que no solo suman viviendas: también intentan coser un barrio. Eso es lo que busca ahora el Ayuntamiento de Málaga en Marqués de la Paniega, en Ciudad Jardín, donde la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno inicial a un plan que plantea 108 nuevas viviendas, de las que 35 serán protegidas, sobre un ámbito hoy marcado por la degradación, la mala accesibilidad y la desconexión con su entorno.

Según ha anunciado este martes la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha aprobado inicialmente el Plan de Reforma Interior del ámbito SUNC-O-PD.9 Marqués de la Paniega, promovido por Málaga Río Residencial, S.L. Además de la construcción de 108 viviendas, con un cupo de 35 VPO, además de 2.231,62 metros cuadrados de espacios libres y 1.786,92 metros cuadrados de viario.

El sector, recogido por el planeamiento general con una superficie total de 6.197 metros cuadrados, parte de un reparto de 4.322 metros cuadrados con aprovechamiento y 1.875 metros cuadrados de suelo público. La documentación técnica del expediente añade, no obstante, que tras el reajuste topográfico para adaptarse a la realidad física del terreno, la nueva delimitación efectiva queda en 6.087,63 metros cuadrados.

De un espacio degradado a una nueva fachada residencial

La clave de esta actuación no está solo en la cifra de pisos. También en el punto de partida. La memoria del proyecto describe el ámbito como una zona de infravivienda, con difícil accesibilidad, que hoy interrumpe la conexión entre viales y se cierra sobre sí misma. Añade además que buena parte de las edificaciones ya han sido demolidas y que otras se encuentran en un estado incompatible con unas condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, con infraestructuras que tampoco responden a estándares urbanos normales.

Sobre ese solar, la propuesta plantea una nueva ordenación con un discurso claro: regenerar, coser barrio y convertir una pieza rota en una operación de renovación urbana. La memoria habla expresamente de “construir ciudad dentro de la propia ciudad”, mejorar los vínculos con el entorno inmediato, racionalizar accesos y favorecer una movilidad más sostenible, dando más peso al peatón, al transporte público y a la conexión entre calles y sectores colindantes.

Dos edificios, una base comercial y aparcamientos en sótano

La ordenación aprobada de forma inicial dibuja una plataforma comercial con un sótano destinado a los aparcamientos obligatorios. Sobre ese basamento se levantarán dos edificios: uno para viviendas protegidas y otro para vivienda libre. El conjunto alcanzará una altura de planta baja más nueve.

Ese basamento, además, no es un detalle menor. El diseño busca resolver el desnivel existente entre el eje urbano principal de Emilio Thuillier y la calle Comendador Bobadilla, conectando también con Sancho Miranda. Es decir, la operación no se limita a edificar: intenta rehacer la topografía urbana de una pieza complicada y mejorar su encaje en el barrio.

Más espacio libre, mejor conexión y uso terciario

Uno de los argumentos fuertes del expediente es la mejora del espacio público. La memoria insiste en el protagonismo de los espacios libres, tanto por su tamaño como por su posición, y defiende que la nueva ordenación reforzará la conectividad del sector, la accesibilidad peatonal y la relación con el entorno urbano ya consolidado. También plantea la introducción de usos terciarios para generar actividad y dinamismo en la zona.

El documento de impacto en salud va incluso más allá y considera significativos, en sentido positivo, factores como el incremento de zonas verdes, la mejora de la movilidad sostenible, la accesibilidad a servicios y transporte público, la habitabilidad del entorno y la generación de actividad económica. También subraya que la presencia de un 30% de edificabilidad reservada a vivienda protegida favorece una mayor heterogeneidad social.

La cesión al Ayuntamiento y el cierre del encaje urbanístico

El documento recoge asimismo el compromiso de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de la superficie de suelo urbanizado necesaria para materializar el aprovechamiento urbanístico lucrativo que corresponde al Consistorio por su participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística. En este caso, esa participación asciende al 10% del aprovechamiento.

La memoria incorporada al expediente concluye además que, desde el punto de vista de la evaluación de impacto en la salud, la propuesta resulta inocua para la población del entorno, sin prever una modificación negativa sobre la salud pública.