Málaga esconde uno de sus mejores restaurantes con cocina fusión andaluza, árabe y asiática en una cueva del siglo VII: "La carta se sale de la norma y los productos son de calidad"

Los expertos de las prestigiosas guías Repsol y Macarfi han fijado sus ojos en él hasta incluirlo en sus recomendados, pero no han sido los únicos, pues se cuentan por centenares los malagueños y visitantes que se han adentrado en sus curiosas cuevas y han probado sus platos para asegurar que son "de calidad" y están "buenísimos". Se trata del restaurante Arxiduna, un negocio situado en el municipio malagueño de Archidona que tiene en su fusión de comida andaluza, árabe y asiática, y su increíble ubicación su principal tesoro y reclamo.

El restaurante Arxiduna es una mezcla constante de sabor y belleza que se puede contemplar desde su propio exterior, al encontrarse en la famosa plaza Ochavada de Archidona. Este enclave es una joya del urbanismo andaluz del siglo XVIII construida por Antonio González Sevillano y Francisco Astorga Frías en forma de plaza octogonal de origen francés.

Un local ubicado en cuatro cuevas con siglos de historia

Pero una vez que se traspasan sus puertas, la experiencia continúa dejando sin aliento a sus comensales, que se encuentran con un restaurante situado en el interior de un conjunto de cuatro cuevas que ocuparon los cristianos para refugiarse en el año 763.

En este lugar crearon una iglesia mozárabe que, en la actualidad, se ha convertido en una de las pocas rehabilitadas para su uso.

Sin embargo, el restaurante Arxiduna no es solo belleza, historia y patrimonio, sino que se ha convertido en uno de los restaurantes más destacados del territorio, con el cocinero Rubén Antón al frente de los fogones desde hace una década.

Una cocina que mezcla tradición malagueña y técnicas actuales

"En el restaurante Arxiduna ofrecemos una apuesta por innovar sobre la base de las recetas tradicionales de Málaga. Nuestra cocina se define como una fusión entre la tradición gastronómica y las técnicas culinarias más avanzadas", señalan desde este establecimiento.

Para ello, ofrecen una mezcla de cocina árabe, asiática y andaluza que busca preservar los sabores originales de estas culturas, pero con un "toque moderno" en el que su máxima es usar productos de la región, "como la porra archidonesa, las navajas con algas y crema de mango, y la corvina con papada a baja temperatura".

Entrantes, carnes al carbón y sugerencias del chef

Así, se crea una carta con entrantes y ensaladas, carnes al carbón vegetal y elaboraciones mediterráneas con guiños a la cocina asiática, india y africana.

"En nuestra sección especial 'Sugerencias del Chef', presentamos las propuestas más innovadoras, siempre con productos de temporada y de la más alta calidad", indican al respecto.

Platos desde 5 euros y una carta variada en Archidona

De ese modo, en su carta se puede encontrar una amplia variedad de propuestas culinarias desde 5 euros, como su pastela de salchichón malagueño, la espuma de porra arxidunesa, el atún con tomate, porra arxidunesa, papas con salsa brava, ensaladilla 'No es rusa y es rosa', croquetas caseras, gofre salado, carpacho Portobello y queso a la brasa 'Tomino de cabra'.

A esto se suman sus quesos e ibéricos desde 16 euros, así como sus arroces desde el mismo precio y sus ensaladas desde 10.

Atún, bacalao, lubina y pulpo entre sus platos del mar

Entre los productos 'del mar' de los que dispone el negocio, disponibles desde 18 euros, destacan su tartar de atún con Torta Inés Rosales, su tataky de atún, el atún a la brasa, el bacalao confitado a 90º, la lubina a baja temperatura y el pulpo a la brasa.

Y para los amantes de la carne, el restaurante dispone de una amplia variedad de cortes, como el solomillo de vaca rubia, la picaña de vaca retinta Caditana, presa Black Angus y chuletón Selección Arxiduna.

Carnes a la brasa y postres para completar la experiencia

A estos se suman sus carnes a la brasa desde 20 euros, como magret de pato, lomo de ciervo, costillas de cerdo, putaitas ibéricas y secreto ibérico.

Y para completar la comida, ofrece un amplio surtido de postres por 6,50 euros como el 'Happy Hippo', tocinillo de cielo de mango, tartar de queso estilo 'La Viña', coulant de chocolate negro, brownie japo de azukis y chocolate y tarta de zanahoria morada.

Los clientes destacan la calidad de los platos de este restaurante

"La carta se sale de la norma local y los productos son de calidad", señalan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante, donde también se puede leer: "Los productos se nota que son de calidad y que los tratan con mucho cariño".

Además, los clientes afirman que este negocio cuenta con "comida muy bien elaborada y riquísima", mientras que su servicio es "excelente".

"La comida es muy sabrosa. Incluso mientras esperas la comida, no te quedas con hambre, porque te ofrecen una ensalada de cortesía del chef", añaden los comensales, que aseguran que la experiencia en Arxiduna es "absolutamente maravillosa".