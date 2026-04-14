Málaga supera por primera vez las 60.000 empresas en la Seguridad Social pero persiste el reto de ganar tamaño

La provincia de Málaga ha alcanzado un nuevo récord de empresas adscritas a la Seguridad Social al romper por primera vez en la serie histórica la barrera de las 60.000 compañías, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) correspondiente al mes de marzo. La provincia, con una cifra concreta de 60.036 firmas, ratifica su gran momento de actividad económica y supera su anterior máximo (las 59.889 del pasado mes de noviembre), con una perspectiva además muy favorable, ya que lo lógico es que la cifra sigue subiendo en estos próximos meses debido a que la antesala del verano y la propia temporada alta es la época de mayor actividad económica del curso, produciéndose en el otoño una cíclica reducción del parque empresarial.

Málaga ha ganado en los últimos doce meses, en total, 1.688 nuevas empresas sumando el total de los sectores productivos.

En marzo de 2020, con el estallido de la pandemia, la cota de empresas de Málaga (que hasta ese momento estaba en las 56.000) llegó a caer en los primeros compases de esa crisis por debajo de las 50.000 pero en unos meses el volumen se estabilizó en unas 53.000 (en realidad, muchas de las empresas que desaparecieron no estaban extintas, sino que paralizaron de forma temporal su cotización como empleadoras a la espera de reanudar actividad). A partir de 2022, cuando la economía normalizó su ritmo, la cifra fue creciendo forma significativa. Seis años después, la provincia no solo ha repuesto todo el tejido productivo que se perdió (se ha crecido desde entonces un 20%) sino que, además, ha dejado muy atrás los niveles previos al Covid.

Sectores

El sector servicios sigue confirmándose como el gran baluarte de la economía de Málaga, al concentrar a algo más del 80% de las empresas de la provincia (48.430 de las más de 60.000 que hay a cierre de marzo). El sector de la construcción cuenta con 6.133 compañías dadas de alta en la Seguridad Social. Por su parte, el sector agrario se coloca con 2.847 y la industria con 2.627.

Los servicios, que aúnan a actividades tan significativas como el turismo o el comercio, son además el que más viene aportando, de largo, al crecimiento de empresas en la provincia. De todas formas, cabe destacar que la Seguridad Social y el IECA han adoptado en este nuevo 2026 la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, por lo que algunos epígrafes se han movido de sector en relación a la anterior base CNAE 2009. Eso lleva a que, por ejemplo, se haya empujado aún más al alza el capítulo de servicios y se haya recortado en algo la cifra de compañías en el segmento constructor.

En cualquier caso, cabe destacar que los segmentos con más firmas en Málaga son el comercio al por mayor y al por menor (10.588), la hostelería (9.467), la construcción (6.133), las actividades profesionales, científicas y técnicas, (4.222), el transporte y almacenamiento (3.680), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.642), las actividades inmobiliarias (3.447), la agricultura, ganadería y pesca (2.845), la industria manufacturera (2.373), las actividades sanitarias (2.289), la educación (1.473), las actividades de artísticas, recreativas y entretenimiento (1.442) y las telecomunicaciones, programación e infraestructura informática y otros servicios de información (957).

Ranking por provincias

Málaga es actualmente la quinta provincia con más empresas de España tras Madrid (199.272), Barcelona (171.849), Valencia (78.915) y Alicante (62.545). La sexta sigue siendo Sevilla (56.864), a la que Málaga siempre ha superado, con la excepción de los primeros meses fatídicos de la pandemia, donde la desaparición de muchas empresas cotizantes de la Seguridad Social se centró en el ámbito de los servicios (que engloba al turismo, y al comercio, segmentos de gran peso para la economía malagueña).

La cuestión del tamaño empresarial

En el debe de la provincia, cabe comentar que Málaga sigue adoleciendo de falta de dimensión en su tejido productivo general. Según el IECA, un total de 50.918 empresas malagueñas (prácticamente el 85% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, 31.086 sólo cuentan con uno o dos trabajadores, otras 13.247 tienen entre tres y cinco y otras 6.585 se mueven entre los seis y nueve empleados.

En el segmento de mediana empresa hay 4.911 con entre 10 y 20 trabajadores; 2.900 que se mueven en la horquilla de entre 20 y 50 personas; 697 con plantillas de entre 50 y 100; y 425 que tienen entre 100 y 250 empleados.

¿Cuántas empresas de gran tamaño hay entonces en Málaga? Atendiendo a las cifras del IECA hay 357 compañías (solo un 0,60% del parque empresarial total) por encima de los 250 trabajadores, que es el nivel estándar que se suele establecer para hablar de grandes sociedades.

La CEM pide "un entorno más favorable"

De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara de Comercio de Málaga vienen advirtiendo de que, a pesar del gran ritmo de creación de empresas y autónomos, sigue existiendo una importante atomización empresarial. El reto de la dimensión es un objetivo permanente que la provincia no terminan de afrontar, afirmaba recientemente el presidente de la CEM y de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara, en una entrevista con este periódico.

"No es sencillo. El tema de la dimensión y de crecer requiere de muchos factores, entre otras cosas de un entorno más favorable para las empresas: cuestiones de seguridad jurídica, supresión de trabas burocráticas, estabilidad, una fiscalidad más beneficiosa... ¿por qué no reducimos las cotizaciones sociales y damos un tratamiento fiscal más favorable para que una empresa que llega a 49 trabajadores pueda dar el salto y alcanzar los 100? A eso me refiero. En todo caso, y pese a esto, reconocemos que ganar dimensión es un reto a asumir por parte de los empresarios", comentaba González de Lara.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. / Álex Zea

Por otro lado, el informe ‘Análisis económico-financiero de la empresa española 2025’ publicado hace unas semanas por Unicaja constataba que la provincia de Málaga lidera el crecimiento empresarial y de ventas en España pero sigue en el furgón de cola de la productividad.