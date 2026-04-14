Reconocimiento
Maristas Málaga logra el máximo reconocimiento de UNICEF por su defensa de los derechos de la infancia
El colegio ha sido distinguido como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia y la Adolescencia, nivel 3, para el periodo 2025-202
El colegio Maristas Málaga ha sido reconocido por UNICEF como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia y la Adolescencia en su nivel 3, la máxima distinción que concede la organización en el ámbito educativo. El sello tendrá validez durante el periodo 2025-2027 y refuerza el trabajo del centro en la promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Este reconocimiento sitúa al colegio malagueño entre los centros que han consolidado un modelo educativo centrado en el bienestar del alumnado, la participación activa y la creación de espacios seguros y respetuosos. UNICEF pone así en valor una línea de trabajo sostenida en el tiempo, basada en que los menores no solo reciban formación, sino que también sean escuchados y tengan un papel protagonista en su propio aprendizaje.
La acreditación también destaca el impulso dado en los últimos años a la participación infantil y juvenil, con iniciativas orientadas a formar una ciudadanía más crítica, comprometida y vinculada a valores como la justicia social, la solidaridad y la inclusión.
Seguir avanzando en el camino de la educación integral
Desde el centro subrayan que este distintivo no supone una meta cerrada, sino un respaldo para seguir avanzando en una educación integral asentada en los derechos humanos y en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. En esa línea, la dirección del colegio señala que el aval de UNICEF “refuerza” su misión educativa y anima a seguir trabajando para que “cada infancia cuente y tenga voz”.
Con esta distinción, Maristas Málaga renueva su compromiso de mantenerse como un espacio educativo en el que la protección, el bienestar y la participación del alumnado sigan siendo pilares esenciales de su proyecto.
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