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El PSOE se compromete a construir "de inmediato" el colegio y el instituto de Benahavís si ganan las elecciones

Patricia Alba, cuarta candidata del partido a las próximas elecciones andaluzas, ha criticado "la dejadez y el maltrato" de Moreno Bonilla a la educación pública

Patricia Alba, Ana Bermúdez y Diana Rubianes en Benahavís

Patricia Alba, Ana Bermúdez y Diana Rubianes en Benahavís / PSOE-MÁLAGA

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía y también número cuatro en las listas del partido al Parlamento andaluz, Patricia Alba, se ha comprometido este martes a impulsar la construcción del colegio y el instituto de Benahavís (Málaga) "que el PP no ha ejecutado durante los ocho años de gobierno", ha apuntado.

En una visita junto a las concejalas Ana Bermúdez y Diana Rubianes a la parcela donde la Junta de Andalucía anunció la construcción "inminente" de ambos centros hace ya tres años, Alba ha criticado "la dejadez y el maltrato" de Juanma Moreno a la educación pública andaluza y ha recordado que hace tres años la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, visitó estos terrenos "para prometer que la construcción del colegio y del instituto era inminente".

"Tres años después no hay nada: ni proyecto, ni obras, ni fechas. Y mientras tanto, los niños y las niñas siguen pagando las consecuencias de esta dejadez, sin calidad educativa y sin igualdad de oportunidades", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que los ocho años de gobierno de Moreno "solo han traído maltrato a la educación pública andaluza". "Desde el PSOE andaluz lo decimos alto y claro: hay que garantizar una educación pública de calidad para todo el alumnado. Por eso, cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía, se va a construir con carácter inmediato tanto el colegio como el instituto en este municipio", ha afirmado.

La concejala socialista Ana Bermúdez también ha criticado al PP "por llevar años prometiendo a Benahavís un colegio y un instituto que nunca llegan". Bermúdez acusa a los populares de haber ido solamente para "la foto, no para cumplir". "Así entiende el Partido Popular la educación en Benahavís: para unos pocos, suelo y privilegios; para nuestras familias, abandono y excusas. Benahavís merece un colegio, un instituto y responsables políticos a la altura", ha añadido.

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Por su parte, la concejala Diana Rubianes ha lamentado que la realidad actual del municipio sea "la de un colegio saturado", con niños y niñas "en aulas prefabricadas" y con familias "cansadas de esperar una solución". Las socialistas acusan al PP de recalificar terrenos para colegios privados, pero "nunca para nuestros niños y niñas". "La única parcela que ofrecen está junto a una subestación eléctrica", ha criticado y ha recordado que "la Fiscalía investiga al alcalde de Benahavís por presuntamente beneficiar a intereses privados con suelo público".

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