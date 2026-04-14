Quirónsalud Málaga realiza una cirugía pionera a una bebé de 24 horas de vida con una grave malformación de esófago

Sofía tenía apenas 24 horas de vida cuando tuvo que someterse a una compleja operación para corregir una grave malformación en el esófago que comprometía su alimentación y su respiración. Su caso suponía un gran reto para el equipo de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga, que realizó con éxito la intervención con una técnica pionera. Gracias a ello, la pequeña ya se encuentra en casa junto a su familia.

Esta intervención ha supuesto un hito médico en la provincia, ya que es la primera vez que se lleva a cabo en la sanidad malagueña una cirugía toracoscópica de atresia esofágica con fístula traqueoesofágica en un recién nacido. Se trata también de uno de los pocos casos de Andalucía, tanto en el ámbito público como privado, en los que se aplica este complejo abordaje tecnológico.

Según ha explicado el hospital, la atresia de esófago es una malformación congénita grave en la que el esófago no se desarrolla de forma continua, de modo que el bebé nace con el tubo digestivo interrumpido y, en muchos casos, con una conexión anómala entre el esófago y la tráquea.

Esta situación “impide la alimentación normal y puede comprometer la respiración, por lo que requiere una intervención quirúrgica urgente para reconstruir la continuidad del esófago y garantizar la supervivencia del recién nacido”, ha detallado el doctor Alexander Siles, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga.

Técnica menos invasiva

Tradicionalmente, este problema se abordaba mediante una toracotomía; es decir, una apertura amplia del tórax a través de una gran incisión en el pecho del recién nacido. Sin embargo, en este caso, la reparación se ha realizado por vía toracoscópica, es decir, introduciendo una cámara de pequeño calibre y el instrumental necesario a través de tres incisiones de apenas 3 milímetros.

Un momento de la cirugía toracoscópica a la recién nacida en el Hospital Quironsalud Málaga. / L.O.

El cirujano resalta que este abordaje mínimamente invasivo “permite trabajar con gran precisión en un espacio anatómico extremadamente pequeño y delicado, en un paciente de apenas horas de vida, reduciendo la agresión quirúrgica y evitando muchas de las secuelas asociadas a la cirugía abierta”.

La familia

La familia de la pequeña Sofía se ha mostrado muy agradecida y ha señalado que “desde el primer momento sentimos que nuestra hija estaba en las mejores manos”. La evolución de la paciente ha sido favorable, según ha informado el hospital, permitiendo su alta hospitalaria y su regreso a casa con su familia tras la intervención. “La tranquilidad y la confianza que nos transmitió el equipo marcaron la diferencia en un momento tan difícil para nosotros”, ha añadido la familia.

Detrás de esta intervención de “máxima complejidad técnica” se encuentra el equipo de Cirugía Pediátrica del Hospital, liderado por el doctor Alexander Siles, en estrecha coordinación con el equipo de Anestesiología Pediátrica, el equipo de Neonatología del Servicio de Pediatría y el equipo de Enfermería Quirúrgica, cuya participación fue “esencial” para poder abordar con seguridad un procedimiento de esta complejidad en una recién nacida de apenas 24 horas de vida.

Asimismo, se contó con la participación del doctor Paolo Bragagnini, cirujano pediátrico de Quirónsalud Zaragoza, colaborador del servicio y experto en cirugía torácica infantil, con amplia experiencia previa en cirugía toracoscópica neonatal.

Máximo nivel de cirugía

“Para mí, este caso representa mucho más que una cirugía. Es la confirmación de que, tras años de trabajo y con un equipo altamente especializado, podemos alcanzar el máximo nivel de complejidad en cirugía neonatal también en Málaga. Y eso cambia lo que hoy podemos ofrecer a nuestros pacientes y a sus familias”, ha subrayado el doctor Siles.

Desde el hospital han resaltado que este tipo de intervenciones están consideradas entre “las más complejas y exigentes” de toda la cirugía pediátrica mínimamente invasiva y representan uno de los mayores retos técnicos de la cirugía neonatal avanzada. “La cirugía del tórax en un recién nacido por vía mínimamente invasiva exige un altísimo nivel de precisión y experiencia por parte del equipo quirúrgico, así como una coordinación extremadamente precisa con el equipo de anestesiología pediátrica”, han detallado en un comunicado.

Asimismo, han afirmado que este hito “refleja la madurez y la capacidad que ha alcanzado nuestro equipo, así como la del propio hospital para abordar cirugía neonatal de la máxima complejidad con seguridad y garantías. Supone un paso adelante muy importante en lo que hoy podemos ofrecer a nuestros pacientes y sus familias”.

“Este avance contribuye a ampliar las opciones de tratamiento disponibles en Málaga para pacientes con patología compleja, reforzando el papel del Hospital Quirónsalud Málaga como centro de referencia en cirugía pediátrica avanzada en la medicina privada andaluza”, han concluido.