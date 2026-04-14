Sanidad anuncia dos jornadas de vacunación sin cita para el Herpes Zóster el 15 y 16 de abril en Málaga-Valle del Guadalhorce
La campaña busca cubrir aquellas personas entre la edad de 64 a 67 años
Ignacio Iribarnegaray
El distrito sanitario de Málaga-Valle del Guadalhorce ha anunciado dos jornadas de vacunación del Herpes Zóster sin cita los días 15 y 16 de abril. El procedimiento estará disponible para todos los interesados en un horario de 9:00 a 19:00. La inyección se distribuirá en todos los centros sanitarios del Distrito.
La campaña se ha puesto como objetivo cubrir en totalidad a las personas nacidas en los años 1959, 60 y 61. Estas edades de 64 a 67 años se priorizan debido a que son las edades en las que se complican los casos de este virus. La vacunación es importante a esa edad porque según estudios como el ZOE-50, la vacuna previene un 97% de los casos.
¿Qué es el Herpes Zoster?
El Herpes Zóster es una enfermedad que se causa al reactivarse el virus de la varicela. Se puede causar por varios motivos, entre los que se incluyen edad o estados de inmunodepresión. Al ver esa debilidad, la enfermedad durmiente hasta entonces, se reactiva. Al hacerlo provoca lesiones que pueden tornarse graves, sobre todo en aquellos más mayores o vulnerables.
Campaña
Esta campaña ha sido difundida en redes sociales y cartelería por la zona. Además, ha sido compartida por SMS a la población. Para más información de la vacuna está disponible la página web de ANDAVAC.
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