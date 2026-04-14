La tensión bélica agrava las pérdidas en Málaga del comercio con Oriente

La ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán disparó el lunes los precios de suministros energéticos y tensionó de nuevo los valores bursátiles en los grandes mercados internacionales. La guerra apunta a adentrarse aún más en primavera y, en Málaga, los portavoces empresariales empiezan a temer una importante subida del IPC, sobre todo en aquellas materias primas que dependen del tan significativo comercio con los países asiáticos.

Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz / NASA

Así lo confirmaban en el arranque de esta semana portavoces de colectivos provinciales y locales, incluidos los responsables de las principales patronales turísticas, al ser consultadas sobre esas reservas de materias primas que empiezan a flaquear y de las que depende el incremento de las tarifas que se aplican al consumidor final. Hay miedo a que los bolsillos de las familias vuelvan a ver cargado buena parte del «peso» que genera la guerra en términos económicos.

Un ejemplo claro lo marca el anuncio de Trump acerca de un nuevo bloqueo de los puertos iraníes y del estrecho de Ormuz por parte del Ejército de Estados Unidos. Así se avivan de nuevo los temores a bombardeos continuados. La respuesta en términos de inflación la marca que en las últimas horas otra vez se hayan disparado los precios del barril de petróleo.

Fracasan las conversaciones

EEUU prevé poner cerco a todos los puertos iraníes, como consecuencia del mencionado fracaso en las conversaciones entre las partes enfrentadas. El presidente estadounidense ha culpado públicamente a la República Islámica, por no querer abandonar de forma definitiva sus ambiciones nucleares.

En la Costa del Sol, en los últimos días han aumentado las cancelaciones por parte de turistas que habitualmente llenan hoteles en Marbella o la Serranía y cuyos mercados de origen se encuentran en suelo asiático o bien en Oriente Medio. Son de un perfil marcado por su «alto poder adquisitivo», de manera que se han disparado las alarmas ante la posible reducción de las plantillas en algunos hoteles de lujo del litoral malagueño más oriental o de la propia ciudad de Ronda.

Aumentan las cancelaciones de reservas en Málaga / G. Torres

Por otra parte, integrantes de la Cámara de Comercio de Málaga como el presidente de la Asociación del Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, considera que la ruptura de las negociaciones, que puede prolongar de manera considerable el conflicto bélico, influirá en el día a día no sólo de la población en general, por el aumento de precios en los más diversos sectores económicos. «El comercio exterior cada vez dependerá más de la reposición de materias primas, que en muchos casos aún no se han agotado, como ocurre con los derivados del petróleo. Lo que tememos realmente de esta escalada de precios es que luego no vuelvan a bajar y a normalizarse», asegura.

Y es que tanto en plena pandemia como posteriormente, con la invasión rusa en Ucrania, «muchos de los costes que tuvimos que asumir las empresas luego no llegaron a recuperar los precios anteriores. Este factor es determinante para que luego tengamos que aplicar esas subidas en el consumidor final. A veces se nos culpa de determinadas subidas que vienen derivadas de que esos precios en origen siempre se queden un poco más arriba de lo que estaban antes de cualquiera de estas crisis internacionales», argumentaba este lunes el propio Bocanegra.

Otros sectores afectados

En el arranque de esta semana ha trascendido asimismo un informe especial elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acerca del incremento del precio del gasóleo B en las cooperativas. Además del incremento de los costes de fertilizantes y de otros productos básicos para los cultivos, el precio medio ponderado de este combustible se sitúa ya a 1,381 euros por litro, lo que supone de media en toda España un incremento del 43% sobre el que existía antes del inicio de la guerra en Irán, que como es sabido comenzaba justo al inicio del mes de marzo.

Esta problemática afecta igualmente al sector pesquero, que usa combustible con unas determinadas características y a un precio de bonificación especial.

El incremento del gas es reseñado en términos parecidos por otros sectores productivos que en algunas cadenas de montaje han reducido su actividad en lo que va de abril ante la falta de los materiales que, en contenedores, suelen recibir desde Asia a través del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Bruselas trabaja en este momento para abrir nuevas líneas de ayuda para compensar las pérdidas que distintos sectores primarios acumulan desde el inicio del conflicto. A finales de este pasado mes de marzo, en el Consejo de Agricultura y Pesca (Agrifish), el comisario europeo Costas Kadis anunciaba la activación de las medidas extraordinarias que figuran en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa). Los portavoces agrarios y pesqueros acogían de inicio esta novedad con esperanza, pero a su vez consideran que es importante que las ayudas se aprueben por la vía urgente.