Urbanismo pide visitar las Cuevas de Churriana para examinar su estado

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha hecho un requerimiento a la propietaria de las cuevas mozárabes de Churriana, la zona con iglesias rupestres descubierta en 2018 en la parte de Gamera Baja, junto al cementerio de Churriana, con el fin de visitar «el interior de la propiedad», dado que la finca se encuentra vallada.

Además, informó de que el estado de conservación de este yacimiento arqueológico está siendo «objeto de seguimiento» por la GMU, desde que en 2021 -un año después de que la Consejería de Cultura reclamó su protección integral- la Gerencia de Urbanismo ejecutara, subsidiariamente, actuaciones de saneo en la zona, «por motivos de seguridad». Entre estos trabajos, la «obturación» o tapado de «las galerías», el «relleno de socavones» y la «siembra y extendido y anclado de la manta orgánica».

En relación con las zonas verdes previstas, anunció que se harán «en una fase posterior a la aprobación del Plan Parcial» y se definirán «en el Proyecto de urbanización».

La entrada a las cuevas, tapadas con tierra y con un respiradero, en 2023. / A.V.

Estos son los principales datos aportados, el pasado jueves 8 de abril, en un escrito del propio gerente de la GMU, José María Morente, en respuesta a una pregunta de la concejala Toni Morillas, del grupo municipal Con Málaga.

El grupo Con Málaga preguntó por el estado de las cuevas y de la operación inmobiliaria de 296 viviendas en las inmediaciones, después de que, el pasado enero, la asociación ecologista Ciriana alertara en La Opinión de que las cuevas seguían en riesgo y «se van a caer a cachos», por lo que urgía a actuar.

Plan urgente de protección integral

En declaraciones ayer a este periódico, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, denunció la «absoluta falta de claridad, compromiso y voluntad política» del equipo de gobierno con la conservación de las cuevas y reclamó «un plan urgente de protección integral», dado que, a su juicio, el enclave «de alto valor histórico y patrimonial, lejos de ser protegido, se encuentra en una situación de grave deterioro».

Socavón en las cuevas de Churriana en una foto de 2022. / A.V.

A este respecto, calificó de «especialmente grave», que el Ayuntamiento «haya ejecutado actuaciones que han contribuido al deterioro del yacimiento».

Para Toni Morillas, el Ayuntamiento avanza en el desarrollo urbanístico previsto en el sector SUP-CH.6 ‘Atalaya’, «con un incremento significativo de edificabilidad» y sin «garantías claras para la protección del yacimiento», además de sin «un calendario definido» para crear la zona verde y el parque de las cuevas mozárabes.

"Lo contrario" que el CSIC

Por su parte Maricruz Torres, portavoz de la asociación ecologista Ciriana, el colectivo que en junio de 2018 informó al Ayuntamiento del hallazgo de las cuevas, lamentó que con su actuación, el Consistorio «ha hecho lo contrario» de lo que aconsejaba el CSIC: «No han acondicionado la zona con los materiales indicados por el CSIC ni revegetado la zona con plantas crasas de raíz gruesa poco profunda; todo lo contrario, hay margaritas y plantas ruderales de raíces profundas», que podrían haber dañado las cuevas, avisó.

También alertó de que al rellenar con tierra la entrada de las cuevas puede haber afectado a la humedad del interior; algo que considera contrario a lo estipulado por el CSIC, que también pedía «un sistema de saneamiento para recoger las pluviales», que tampoco se ha instalado, lamentó.

Maricruz Torres contempla el complejo de Cuevas de Churriana desde la valla, el pasado diciembre. / A.V.

"Con georradar"

Maricruz Torres, por último, recordó que la zona de las cuevas descubiertas en 2019 y las viviendas proyectadas al lado puede suponer sólo «un tercio» de todo el desarrollo inmobiliario planificado.

Por este motivo, pidió al Ayuntamiento que, antes de seguir con trámites urbanísticos, haga peinar los otros dos tercios «con georradar», por si el hallazgo de nuevos yacimientos arqueológicos obliga a variar la planificación, como ha ocurrido en Gamera Baja, donde ha habido que reubicar las viviendas para no dañar las cuevas.