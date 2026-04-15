Arranca la regularización de migrantes en Málaga: 30.000 personas podrían solicitarla

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la regularización de más de medio millón de migrantes en España, que comenzará de manera telemática mañana mismo. Según las cifras que calculan Comisiones Obreras y otras entidades pertenecientes a la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, 30.000 personas extranjeras que trabajan en la provincia podrían beneficiarse del decreto.

El proceso de tramitación de las solicitudes comienza mañana 16 de abril, aunque solo por la vía telemática. Las personas que deseen personarse en las oficinas de la Seguridad Social, correos o extranjería deben saber que podrán pedir cita desde esta misma fecha para citas a partir del 20 de abril, cuando está previsto que arranque el plazo de las solicitudes presenciales. Las únicas dos oficinas de la Seguridad Social de Málaga que se encargarán de gestionar estos trámites serán la de Avenida Andalucía y la de calle Huéscar, en el centro.

Las cifras arrojadas por las organizaciones del tercer sector son estimatorias. Los datos oficiales se conocerán una vez acabe el plazo el próximo 30 de junio. CCOO asegura que, aunque todavía no ha comenzado el proceso, ya son muchas las personas que llaman a la entidad para informarse de condiciones y plazos. Solo podrán acogerse a la medida aquellos que, encontrándose en situación irregular, hayan solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 y no tengan antecedentes penales.

Reunión de la plataforma con el alcalde

La Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, CCOO y otras entidades se reunieron ayer con el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Migración, Mar Torres, para solicitar una rectificación de la moción "racista" del grupo municipal Vox aprobada por el pleno municipal el pasado 26 de febrero.

Las 60 entidades sociales que componen la plataforma pusieron en relieve el papel "esencial" de las personas migrantes en Málaga y su "inequívoco" compromiso con la ciudad que los acoge y los Derechos Humanos. Según Trinidad Salcedo, responsable de Políticas Sociales, Migración y Medio Ambiente, el alcade se comprometió a dos acciones: "Elaborará una moción institucional para contrarrestar la que aprobaron de Vox y colaborará activamente con las administraciones para facilitar que los vecinos y vecinas de la provincia se puedan acoger a este proceso con éxito".

Según el comunicado que facilitan desde la plataforma, Ruben Correa, su portavoz, explica que este compromiso servirá para "restaurar el consenso social sobre la convivencia existente en Málaga" y para "invalidar políticamente los mensajes de exclusión que, desgraciadamente, se colaron en el pleno municipal".