La construcción de jábegas y chalanas en Málaga y toda la carpintería de ribera ya son Bien de Interés Cultural en Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se inscribe la carpintería de ribera en la provincia de Málaga como Bien de Interés Cultural (BIC), en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico. Esta actividad carpintera constituye un conjunto de artes locales de construcción de embarcaciones relacionadas en el pasado con las distintas artes de pesca del litoral malagueño, a la que se le ha sumado un uso mayoritariamente deportivo y recreativo. Las embarcaciones tradicionales malagueñas son, principalmente, la jábega, la buceta, el sardinal y la chalana.

La actividad comprende un conjunto de oficios y técnicas que se ocupan de la construcción, reparación o reforma artesanales de las embarcaciones, empleadas principalmente para la pesca de playa con artes de bajura, pero también para la carga y el transporte, así como de otros elementos accesorios (remos, parales, tornos, etc.), igualmente necesarios para estas actividades.

Se distingue en estos oficios entre el carpintero de ribera, que conoce las técnicas para trazar y dibujar, y por tanto construir interpretando un diseño previo, y el calafate, dedicado principalmente a reparaciones.

Modalidades de embarcaciones

Las embarcaciones tradicionales son, principalmente, la jábega, la buceta, el sardinal y la chalana. En la actualidad, tras la desaparición de las artes de arrastre de bajura, las más numerosas son la jábega y la chalana debido a su utilización para el remo deportivo y recreativo.

"Por su parte, los carpinteros de ribera siempre han atesorado un gran conocimiento de los diferentes tipos de maderas y de sus cualidades para la construcción naval, ocupándose también de hacer reparaciones menores y, ocasionalmente, de reformar alguna barca para modificar su eslora", señala la Junta.

Imagen de una jábega vuelven en la Cala del Moral (Rincón de la Victoria), en Málaga. / Pepe Cano

Interés etnológico más allá del litoral de Málaga

El Ejecutivo andaluz, que ha celebrado este miércoles su Consejo de Gobierno, aifrma que gracias a la mejora en las comunicaciones y medios de transporte, la actividad puede realizarse en cualquier ubicación geográfica independientemente de que esta sea litoral o del interior, "transportándose finalmente su producto al lugar en el cual se le va a dar uso".

"Como consecuencia la ejecución de la actividad de interés etnológico, no se circunscribe al ámbito tradicional del litoral, sino que se extiende a otras localidades de la provincia, ya que la mejora experimentada por los medios de transporte y vías de comunicación no obligan a su realización en las proximidades del mar", añade.

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"Un signo identitario del pueblo malagueño"

"Las embarcaciones tradicionales de madera varadas en las playas malagueñas conforman una imagen fuertemente arraigada en la colectividad, constituyendo un signo identitario del pueblo malagueño, imagen muy ligada también a la tradición a través de la gastronomía local, con especialidades como el espeto de sardinas, y de celebraciones marineras de fuerte raigambre popular como las correspondientes al día de la Virgen del Carmen, cada 16 de julio, con procesiones marineras a lo largo de toda la costa malagueña", expone la Junta.