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Amper integra tecnología en el aeropuerto de Málaga que monitoriza el ahorro de energía en ascensores
El sistema contribuye a transformar el ahorro energético en datos operativos que permiten a los gestores de infraestructuras críticas optimizar el rendimiento de sus instalaciones
La compañía Amper ha desarrollado recientemente una innovación aplicada en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol que ha consistido en la integración dentro de su sistema Scada de la información procedente de nuevos dispositivos instalados en nueve ascensores del recinto. La tecnología aplicada permite que la energía sobrante producida durante el movimiento de las cabinas sea consumida de forma instantánea por la propia infraestructura, optimizando el rendimiento operativo de los equipos.
Las plataformas Scada desarrolladas por Amper permiten integrar y supervisar estos sistemas de forma centralizada, facilitando la toma de decisiones operativas y la optimización del consumo energético.
Con este tipo de soluciones, Amper contribuye a transformar el ahorro energético en datos operativos que permiten a los gestores de infraestructuras críticas optimizar el rendimiento de sus instalaciones, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia modelos de operación más sostenibles.
"Los aeropuertos constituyen infraestructuras de alta complejidad energética, donde conviven múltiples sistemas eléctricos, climatización, iluminación, servicios auxiliares, etc. Este hito refuerza la posición estratégica de Amper en el ámbito de la gestión de la energía, contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía tecnológica y de la seguridad nacional", señala la compañía.
Con esta actuación en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Amper firma que "continúa reforzando su posicionamiento en la digitalización y gestión de energía para infraestructuras críticas".
Trayectoria de Amper
Amper es un grupo empresarial con 70 años de historia, de los cuales más de 35 cotizando en el mercado continuo español; con una importante presencia internacional en más de 20 países; líder en capacidades tecnológicas de uso dual, industriales estratégicas, y de ingeniería, para los mercados de Defensa y Seguridad Nacional, y Energía y Sostenibilidad.
El Grupo Amper busca liderar la promoción y fortalecimiento de capacidades estratégicas en sectores críticos, contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía nacional y el bienestar social de los países en los que opera.
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