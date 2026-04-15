Denuncian ante el Defensor del Pueblo un proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo

La plataforma ‘Vecinos por Pedregalejo’ ha presentado un escrito de denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz, y hoy lo hará ante el Defensor del Pueblo español, en el que sostiene que el proyecto de demolición de una casa mata en el número 41 del paseo marítimo El Pedregal, para levantar «un restaurante de tres plantas en primera línea de mar», vulnera la Ley de Costas.

A este respecto, la plataforma argumenta que la ley «prohíbe de forma clara cualquier incremento de volumen, altura o superficie edificada», al estar en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y solo permite «actuaciones de reforma, conservación o mejora sobre lo ya existente».

La plataforma resalta que esta actuación ha provocado una «profunda alarma social en el barrio», al suponer «una agresión directa al litoral y un precedente extremadamente peligroso en materia de protección de la costa».

Imagen del restaurante proyectado en Pedregalejo, en el escrito de los vecinos al Defensor del Pueblo Andaluz. / La Opinión

Por todo ello, la plataforma pide al Defensor del Pueblo Andaluz, que investigue por si se hubiera incumplido la ley.

Además, María, portavoz de la plataforma, ha manifestado a La Opinión que la operación urbanística es «un despropósito y un atropello»; y ha anunciado que los vecinos ya tienen preparadas alegaciones que presentarán a la Demarcación de Costas, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Entre las alegaciones, se incluye además el que la clasificación de la zona como Colonia Tradicional Popular 1 «tampoco ampara la construcción proyectada».

Prohibición anterior de Costas

También habló con La Opinión Ana María Castro, antigua copropietaria de la vivienda, que explicó que era de sus abuelos y pasó en herencia a 11 nietos. Como subrayó, la casa iba a venderse por 1.300.000 euros, «pero tenían que construir y Costas nos dijo que no, y también el Ayuntamiento».

Por este motivo, explicó, la vivienda se vendió casi por la mitad hace dos años: «por 780.000 euros». Por esta causa, mostró su indignación porque ahora se permita esta construcción.

Para Gema Delgado, presidenta vecinal de Pedregalejo, «la asociación de vecinos intenta que se cumpla la ley, y si se infringe no podemos estar de acuerdo».

La parcela, en el paseo marítimo de Pedregalejo, hace esquina con el arroyo de los Pilones. / A.V.

Respuesta de Costas

Fuentes de la Demarcación de Costas manifestaron a este diario que las autorizaciones de este tipo «las da la Junta de Andalucía» y que Costas «se limita a informar cuando se lo piden».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo manifestaron por su parte a este periódico que la propuesta cuenta con licencia de demolición y de obras, así como con la autorización, «mediante resolución», de la Delegación en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Vista completa del número 41 del paseo marítimo de Pedregalejo. / Google Maps

Las mismas fuentes detallan que la operación está respaldada tanto por el artículo 25.1 de la Ley de Costas de 1988 como por el 46 del Reglamento General de Costas de 2014, sobre las prohibiciones en la zona de servidumbre de protección.

Según esta normativa, el uso hostelero propuesto «no se encuentra prohibido, por lo que se consideran compatibles los usos proyectados en la zona de servidumbre de protección», argumentan.

Respuesta de la Junta

Por último, fuentes de la Delegación en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente remitieron ayer a la misma argumentación legal que el Ayuntamiento de Málaga, es decir, que tanto la Ley de Costas como el reglamento que la desarrolla permiten que en ese emplazamiento del paseo marítimo de Pedregalejo se construya un edificio para restaurante.