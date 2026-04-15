MULTAS
La DGT avisa a los conductores malagueños: este movimiento solo se puede hacer al aparcar o conllevará multas de 500 euros y la pérdida de 4 puntos
Esta maniobra está totalmente prohibida en autopistas y autovías, donde hacerla se considera una infracción de extrema gravedad
Hasta 500 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Estas son las sanciones a las que se enfrentan los conductores malagueños, y de todo el país, si realizan una maniobra solo aceptada durante el aparcamiento y que, de realizarla, está considerada una infracción de extrema gravedad.
Así lo establece el Reglamento General de Circulación, que asegura que los conductores tienen terminantemente prohibido circular marcha atrás, salvo cuando realicen esta maniobra durante un estacionamiento y lo hagan con la debida señalización y precaución.
Cuándo sí está permitida esta maniobra en las carreteras de Málaga
Además, el trayecto realizado marcha atrás no puede ser superior a los 15 metros de distancia ni puede invadir un cruce de vías.
"Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla", señala el Reglamento General de Circulación.
Cómo debe hacerse la maniobra para evitar riesgos
De ese modo, establece que la maniobra marcha atrás deberá efectuarse "lentamente, después de haberlo advertido con las señales preceptivas".
Además, el conductor debe haberse cerciorado, "incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario" de que no hay peligro para los demás usuarios de la vía.
La DGT obliga a desistir si existe cualquier peligro
Por ello, la normativa y la propia Dirección General de Tráfico (DGT) explican a los conductores que solo podrán hacer esta maniobra durante el aparcamiento o cuando no haya otro modo de abandonar la vía, pero siempre con la máxima precaución y deteniendo el vehículo "con toda rapidez" si escuchan cualquier aviso, indicación o posible peligro.
En cambio, el reglamento establece que esta maniobra no se puede realizar bajo ningún concepto en autovías y autopistas, donde está terminantemente prohibido y está considerado una infracción muy grave.
En autopistas y autovías la sanción es mucho mayor
"Las infracciones a las normas de este precepto, cuando constituyan un supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá la consideración de muy graves", ha recalcado.
De ese modo, las sanciones dispuestas para esta maniobra de marcha atrás varía en función de la peligrosidad de la actuación.
En los casos en los que se considere una infracción leve, la multa será de 100 euros, mientras que, en los graves, los conductores tendrán que hacer frente a una sanción de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.
En las situaciones de extrema peligrosidad, como realizar esta marcha atrás en autopistas o autovías, la infracción se considera muy grave y asciende a 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega
- ‘Remendar’ una casa, al pie de la playa de El Palo