Fran Cantos, un actor malagueño en Cannes: "Ser intérprete es una carrera de fondo"

Fran Cantos es un actor malagueño nacido en Coín que se formó en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid, en el que ahora es profesor de interpretación. Comenzó en el mundo del teatro de la mano de Miguel del Arco, Gon Ramos, José Padilla o Álvaro Lavín. Ahora, atraviesa uno de sus momentos más dulces dentro del cine y forma parte del reparto de 'La más dulce' una coproducción hispano-marroquí que se estrenará en el Festival de Cannes, uno de los escaparates más importantes del cine mundial.

El malagueño ha participado en la aún en cartel 'Altas Capacidades', de Victor García León; 'Asedio', de Miguel Ángel Vivas; 'Fenómenas', de Carlos Therón; 'Tras el verano', de Yolanda Centeno; 'Todo lo que no sé' de Ana Lambarri, así como en diversos cortometrajes. También forma parte de proyectos pendientes de estreno como 'Los Relatos', segundo largometraje dirigido por Miguel del Arco; 'Yo no moriré de amor', ópera prima de Marta Matute y ganadora de la Biznaga de Oro del pasado Festival de Málaga; o 'SIRA', serie de Buendía Studios para Netflix.

Además, en 2020 y en 2025 obtuvo el Premio de la Unión de Actores y Actrices a Mejor Actor de Reparto en Teatro por 'Jauría', dirigido por Miguel del Arco, y por 'El Alcalde de Zalamea', dirigido por José Luis Alonso de Santos. En televisión destacan sus participaciones en 'Innato' y 'Las Abogadas' para Netflix; 'La Unidad' y 'Paraíso' ambas para Movistar+, o 'La Promesa' para RTVE, entre otras. Como pueden comprobar, Cantos se lo ha ganado todo a base de esfuerzo y compromiso. Charlamos con el malagueño, que reflexiona sobre la selección de 'La más dulce' en Cannes, su evolución como intérprete y los retos de una profesión tan exigente como vocacional.

¿Cuál fue su reacción al saber que la película iba a presentarse en el Festival de Cannes?

Me enteré por un mensaje de WhatsApp de Claudia, una de las productoras de la parte española de la coproducción, y fue una sorpresa enorme. Además, la película empezó a rodarse hace menos de un año y tuve la suerte de estar desde el primer día, así que todo ha ido muy rápido. Lo curioso es que aún no he visto el resultado final, porque al ser una coproducción no hemos tenido acceso al montaje. Durante el rodaje sí podía intuir que tenía algo especial, pero nunca sabes cómo va a quedar hasta que está terminada. La directora, que es franco-marroquí [Laïla Marrakchi], tiene ya una trayectoria importante y ha pasado por festivales como Cannes o Toronto, así que eso también daba confianza. La película se proyectará en la sección paralela Una Cierta Mirada, que apuesta por miradas más personales, y creo que encaja muy bien ahí por su enfoque y su temática.

¿Cómo esta viviendo estos días previos a la presentación de 'La más dulce' en el Festival de Cannes?

Con mucha ilusión, sobre todo por la gente cercana. Estoy recibiendo muchos mensajes de amigos y de gente de Málaga, que se alegra muchísimo. Yo, en lo personal, lo vivo con bastante tranquilidad. No soy especialmente de alfombras rojas ni de toda esa parte más mediática del oficio. Evidentemente, estar en Cannes es cumplir un sueño, pero para mí lo importante ya ha sido participar en la película. Si además puedo vivirlo allí en directo, será increíble, y si no, me quedo igualmente con la experiencia.

El Festival de Cannes es un gran escaparate internacional, ¿qué cree que tiene de especial la película?

Tiene una mirada muy necesaria. La película aborda el tema de la migración y, en concreto, situaciones de abuso laboral y trata que se dan en contextos muy cercanos, como el campo andaluz. Parte de hechos reales y pone el foco en una población muy vulnerable. Es un cine social que invita a reflexionar y que señala realidades incómodas, pero necesarias. A mí me enorgullece formar parte de un proyecto que no solo cuenta una historia, sino que también lanza preguntas al espectador.

A nivel personal, ¿qué le ha aportado este proyecto?

Sobre todo, el componente humano. Ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con un equipo internacional: técnicos franceses, belgas, compañeros marroquíes y andaluces… Al final, aunque hablemos idiomas distintos, el cine funciona como un lenguaje común basado en las emociones. Me quedo con eso, con la conexión entre personas y con todo lo aprendido en un entorno tan diverso.

¿En qué momento percibió que se hacía un hueco en esta carrera tan competitiva y su carrera comenzaba a despegar?

Creo que el punto de inflexión fue la obra de teatro 'Jauría', dirigida por Miguel del Arco. Era una pieza basada en el caso de La Manada y tuvo una repercusión enorme. A raíz de ese trabajo llegaron reconocimientos como el premio de la Unión de Actores y Actrices y dos Premios Max. Esa obra me abrió muchas puertas, sobre todo en televisión y en proyectos más grandes. A partir de ahí, todo empezó a crecer poco a poco. Ya han sido 10 películas en las que he participado, con mayor o menor desempeño, pero ya estoy empezando a hacer un recorrido cinematográfico con cierta relevancia.

Ha trabajado en teatro, cine y televisión, ¿se siente cómodo por igual?

Cada formato tiene su encanto, pero si tuviera que elegir me quedaría con el teatro. Es la base de todo y donde he vivido las experiencias más intensas como actor. El contacto con el público es algo único. Aun así, el cine también me apasiona, en realidad, fue lo que me llevó a querer ser actor. Mi idea es seguir combinando ambos, porque creo que se complementan muy bien.

¿Siente que la película 'La más dulce' puede marcar un antes y un después en tu carrera como actor?

Puede ser un hito importante, sin duda, pero yo creo más en el trabajo constante que en los grandes saltos. Esta es una carrera de fondo, donde lo importante es seguir trabajando. Si esto abre nuevas oportunidades, bienvenido sea, pero para mí el verdadero éxito es poder seguir dedicándome a esto.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y qué esperas en un futuro próximo?

Soy bastante afortunado porque no me falta trabajo, y eso ya es un éxito en esta profesión. La semana que viene empiezo un nuevo proyecto en Andalucía y también estoy muy ilusionado con una película dirigida por Miguel del Arco, con un reparto espectacular. Son proyectos que creo que van a dar que hablar, así que estoy muy contento.

¿Cómo quiere recordar esta etapa dentro de unos años?

Como la etapa en la que pude vivir lo que un día fue un sueño. Trabajar en este oficio y ser actor es un sueño hecho realidad.