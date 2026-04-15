El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana

El Instituto Municipal de la Vivienda ha ofrecido este miércoles a Almudena García y su marido, Javier Jiménez, que llevan acampados desde el 7 de abril delante del Ayuntamiento, un alquiler social por cuatro años en una vivienda de Huelin, un día antes de su desahucio de un piso del propio IMV en la calle Cirilo Salinas de Hacienda Cabello, previsto para este jueves a las 10 de la mañana.

Almudena García manifestó a La Opinión que "por lo menos tengo un techo y no termino en la calle". Por su parte la exconcejala Rosa Galindo, del colectivo 'Un Techo por Derecho', que acompañó a la vecina a la reunión con el IMV, anunció que queda desconvocada la protesta de mañana en Hacienda Cabello, con motivo del desahucio.

Almudena García, frente al Ayuntamiento de Málaga, para evitar ser desahuciada por el IMV / Álex Zea

Como explicó Almudena García, la reunión se produjo este miércoles en lugar de ayer, cuando estaba inicialmente prevista, porque tenía cita con su abogado y se encontraba en los juzgados tratando de frenar el desahucio. En este sentido, desmintió la nota de prensa municipal publicada el pasado martes que señalaba que había rechazado acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda. "Le dije a la asistenta social que estaba en el juzgado y quedé en pasarme hoy", explicó.

"Creen que estará libre a primeros de mayo"

Almudena García también informó de que, en la actualidad, la vivienda de Huelin a la que accederá está ocupada por dos personas que pronto serán realojadas. "Creen que estará libre a primeros de mayo", apuntó. Por este motivo, explicó que alquilará un trastero para guardar los muebles de su casa, hasta que pueda mudarse a Huelin y tenía previsto esta tarde comenzar a sacar todas sus pertenecias de Hacienda Cabello. "De no tener nada, por lo menos me han dado una salida", recalcó.

Javier Jiménez y su mujer, Almudena García, el mes pasado en su piso en alquiler del IMV, en Hacienda Cabello. / A.V.

En este sentido, Rosa Galindo informó de que había tenido la oportunidad de hablar con el propietario de la vivienda, que ha confimado que "continuará con el convenio con el Ayuntamiento", por el que acoge a los inquilinos con la ayuda municipal del alquiler.

El desahucio del matrimonio, que vive con un hijo de 24 años y recibe a una nieta de pocos meses en régimen de visita, se produce, informó el concejal Francisco Pomares, por impago del alquiler desde 2012.

Además, la pareja lleva viviendo 23 años en el piso del IMV sin ser los adjudicatarios, algo que en realidad es Remedios la madre de la desahuciada, la persona de la que, según el Ayuntamiento partió la denuncia, aunque ella lo negó en este diario y manifestó que intentó pagar la deuda acumulada por su hijo y su nuera.