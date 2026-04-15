Málaga adelantará el verano con el anticiclón de las Azores de escudo

La provincia de Málaga vivirá una segunda quincena de abril marcada por la estabilidad meteorológica que representa el anticiclón de las Azores, como principal escudo frente a borrascas y temporales. Así lo constatan los modelos predictivos que para los próximos días facilitan los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este periodo se confirman máximas de hasta casi 30 grados en las comarcas del interior malagueño, así como mínimas por encima incluso de lo habitual para estas fechas. Está previsto que el tiempo seco, soleado y estable nos lleve a la manga corta y a hábitos propios del verano. Es una situación que se extenderá por prácticamente todo el territorio peninsular.

Las playas en Málaga esta pasada Semana Santa / efe

Atrás quedan unos primeros meses del año marcados por la agitación en términos de temperaturas y de precipitaciones, con trenes de borrascas que han resultado especialmente dañinos en una de las provincias más castigadas por los episodios de lluvias torrenciales. Después de un invierno que como contrapunto ha puesto en máximos históricos para este siglo los niveles de los embalses, ahora dominan los cielos despejados, como ya ocurriese en Semana Santa, y la inestabilidad de varias jornadas de este mismo mes de abril han representado nada más que un breve paréntesis en la bonanza meteorológica que a priori estaba prevista para estos meses de primavera. De hecho, Málaga ha registrado uno de los marzos más secos si atendemos a la serie histórica que se remonta hasta principios de la década de los años 60.

Ascenso progresivo de temperaturas

A corto plazo, el portavoz nacional de la Aemet, Rubén del Campo, ha informado de que esta semana verá cómo asoma el veranillo, con cielos mayormente soleados y un ascenso progresivo en las temperaturas, «con valores superiores para la época del año desde el miércoles y más de 30 grados el domingo en cerca de una docena de provincias».

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«En los próximos días se va a ir imponiendo el tiempo anticiclónico, con temperaturas en ascenso progresivo en todo el país durante la mayor parte de la semana. El ambiente, de hecho, va a ser más cálido para esta época del año, con temperaturas máximas superiores a 25 grados en amplias zonas», señala este portavoz nacional del organismo meteorológico.