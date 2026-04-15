Málaga busca una salida al caos del CaixaForum: al menos 160 plazas de aparcamiento para Los Corazones y Portada Alta

El Ayuntamiento de Málaga ha pasado de defender el arranque del CaixaForum Málaga en Manuel Azaña a admitir, aunque sea de forma indirecta, que el golpe al aparcamiento en Los Corazones y Portada Alta era demasiado serio como para mirar hacia otro lado. Tras las protestas de vecinos y oposición por el cierre del solar donde aparcaban a diario más de 300 coches, el Consistorio asegura ahora que trabaja en alternativas para aliviar la presión en una de las zonas más tensionadas de La Cruz del Humilladero. Y eso que el conflicto estaba servido desde hace días, pero el Ayuntamiento no ha movido ficha hasta que la contestación social y política ha subido de tono.

Con el inicio de los trabajos previos del futuro CaixaForum Málaga en la rotonda de Manuel Azaña y la prohibición de aparcar en el solar desde este lunes 13 de abril, el equipo de Gobierno municipal anuncia ahora que estudia fórmulas para crear nuevas plazas de estacionamiento. La reacción llega después de que asociaciones vecinales, PSOE, Con Málaga e incluso sindicatos policiales hayan denunciado el impacto de la pérdida de aparcamiento en este entorno.

Hasta 160 plazas para intentar apagar el incendio

Según la información trasladada por el propio Ayuntamiento, las opciones sobre la mesa permitirían generar aproximadamente hasta 160 plazas de aparcamiento en superficie. No es una solución definitiva ni compensa por completo el golpe sufrido por la zona, pero sí pone en evidencia que el Consistorio se ha visto obligado a reaccionar ante un problema que vecinos y oposición llevaban días poniendo sobre la mesa.

La primera vía en estudio, según un comunicado, pasa por lograr la cesión temporal de uso por parte de la Junta de Andalucía de una parcela situada en calle Corregidor Antonio Bobadilla, donde se ubicaba la escuela infantil Tiro de Pichón, que ha cesado su actividad en este curso. Ahí podrían habilitarse entre 80 y 90 plazas.

A esa posibilidad se suma una segunda línea de trabajo: aprovechar la reordenación del tráfico prevista en la plaza Manuel Azaña para replantear la disposición del aparcamiento en superficie en distintas calles del entorno y rascar hasta 80 plazas más. Esa intervención forma parte del rediseño viario presentado meses atrás por el Área de Movilidad para mejorar la seguridad vial, el transporte público y la fluidez del tráfico en uno de los nudos más delicados de salida del centro hacia el oeste de la ciudad.

El problema sigue siendo mayor que la solución

El anuncio municipal intenta calmar los ánimos, pero no tapa la magnitud del problema. El solar de Manuel Azaña era una bolsa de aparcamiento gratuita muy utilizada por residentes y por usuarios de equipamientos próximos, y su cierre ha coincidido con un clima creciente de malestar en los barrios del entorno. En los últimos días, el PSOE había reclamado incluso la paralización inmediata del arranque de las obras al advertir de la eliminación de más de 300 plazas, mientras que colectivos policiales han alertado del riesgo de “colapso total” en una zona donde confluyen vecinos, comisaría, servicios públicos y actividad administrativa.

Ahí está el verdadero agujero del discurso municipal: frente a una pérdida denunciada de más de estos estacionamientos, la respuesta provisional se queda en un máximo de 160 y además depende de cesiones, reordenaciones y estudios aún no cerrados. Es decir, la presión existe ya, pero la solución sigue en fase de hipótesis.

Muchas protestas vecinales por perder más de 300 plazas para aparcar en la rotonda Manuel Azaña. / Álex Zea

Aparcamientos para residentes: el debate de fondo sigue abierto

De forma paralela, el Ayuntamiento sostiene que continúa con los estudios de viabilidad para impulsar un aparcamiento para residentes en distintas parcelas del distrito. Según la información facilitada, desde octubre del año pasado se han mantenido reuniones con vecinos para abordar tanto el cambio en la disposición del tráfico en Manuel Azaña como la actualización de estudios en varias localizaciones.

Las ubicaciones analizadas inicialmente son dos en Portada Alta —calle Luis F. Pallarés Peinado y calle Nicolás Isidro— y otras dos en Los Corazones —calle Antonio de Bobadilla y calle Francisco de Molina—. Sin embargo, algunas de esas propuestas no convencieron a parte del vecindario en la última reunión con Movilidad y el distrito, lo que abrió la puerta a otras alternativas sugeridas por los residentes.

Entre esas nuevas opciones figuran la calle Corregidor Francisco de Luján y la pista de fútbol de albero situada entre las calles Argentea, Gustavo García Herrera y Pedro Luis Gálvez, cuya viabilidad también está siendo analizada. El debate no es menor: ya a comienzos de este año trascendió que el Ayuntamiento estudiaba aparcamientos para residentes de gran capacidad en la zona, con propuestas que llegaban a varios centenares de plazas, aunque sin consenso vecinal cerrado.

Un giro forzado por la calle

El contexto explica por qué el Ayuntamiento ha tenido que salir ahora a ofrecer alternativas. El proyecto del CaixaForum Málaga, que contempla la construcción del gran equipamiento cultural frente a la Comisaría y prevé su apertura en 2028 tras una inversión de 30 millones de euros, arrancó rodeado de expectativas culturales, sí, pero también de un fuerte rechazo vecinal por su impacto inmediato sobre el tráfico y el estacionamiento.

La clave política está en que el Consistorio ha pasado en apenas unos días de vender las bondades del proyecto a tener que explicar cómo piensa amortiguar uno de sus daños colaterales más evidentes. Porque el mensaje del barrio lleva tiempo siendo el mismo: nadie discute el valor del CaixaForum, pero no a costa de convertir Los Corazones y Portada Alta en una ratonera sin sitio para aparcar.

La cuestión ahora es sencilla de formular y difícil de resolver: si el Ayuntamiento llega tarde con las alternativas, el desgaste vecinal no hará más que crecer. Y si esas 160 plazas se quedan en un anuncio sobre el papel, el conflicto que ya ha encendido a los residentes puede acabar acompañando toda la primera fase de la obra.