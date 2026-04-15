La marca de coches chinos Lynk&Co aterriza en Málaga: abre su primer concesionario junto a Vypsa

La compañía de automóviles de capital chino y sueco Lynk&Co, especializada en vehículos híbridos enchufables y eléctricos, ha inaugurado su primer concesionario en Málaga dentro de su plan de expansión por España. El punto de venta ha sido desarrollado en colaboracion con la cadena de concesionarios Vypsa, vinculada a Volvo, en sus instalaciones de la calle Horacio Quiroga 27, en la capital malagueña.

Según ha explicado este miércoles la compañía, propiedad del grupo chino de automoción Geely (dueña de marcas como Volvo), este nuevo espacio representa "paso estratégico" para reforzar la presencia de la marca en Andalucía, donde ya cuenta con tres puntos de venta, y "mejorar la accesibilidad" para sus clientes.

La apertura de Málaga se enmarca así dentro del plan de expansión de Lynk&Co en Europa, impulsado por su reciente acuerdo de colaboración con Volvo. "Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la red comercial de la marca y acercar su propuesta de movilidad innovadora a un mayor número de clientes en mercados estratégicos", señala.

España se posiciona actualmente como el mercado con mayor desarrollo comercial de Lynk&Co en Europa, según afirma la empresa. La marca cuenta con 35 concesionarios firmados, 30 puntos de venta activos y 63 talleres autorizados en el país.

Gama de vehículos electrificados

Lynk&Co explica que el nuevo concesionario de Málaga ha sido diseñado para ofrecer una experiencia "alineada con el posicionamiento innovador" de la compañía, que se define como "moderna, accesible y centrada en el cliente".

"En este espacio, los visitantes podrán descubrir la gama de vehículos electrificados de la marca y acceder a servicios personalizados, incluyendo la posibilidad de solicitar pruebas de conducción a través de su web oficial", apunta.

Presencia en Málaga

El acto de inauguración del concesionario de Málaga ha contado con la presencia del CEO de Lynk&Co International, Nicolas Lopez; David Green, Head of Strategy and Product; Mathieu Spencer, Chief Marketing Officer; Keith Schäfer, Vicepresidente of Commercial Operations; Luis Fernando Peña Bernal, Network Manager; y Fernando González Huete, director comercial en España.

Los representantes de Lynk&Co y Vypsa, en la apertura del punto de venta de la compañía china. / L. O.

Por parte del concesionario, la apertura estuvo liderada por los consejeros delegados, Antonio Luis Pérez-Serrano y Alfredo Zafra; el director de postventa, Javier Mohino; y el gerente de Vypsa, Francisco López, quien ha destacado la importancia de este nuevo punto de venta para "acercar la marca a los clientes locales".

Este concesionario en Málaga se suma al ya existente en Córdoba, ubicado en la calle Esteban de Cabrera, 7, también en colaboración con Vypsa. Esta doble presencia consolida su papel como socio clave en el desarrollo de Lynk & Co en Andalucía.