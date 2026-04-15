La marca de moda malagueña Maison Murano, una de las ganadoras del concurso BBVA-ScrapWorld para emprendedores

La marca de moda urbana Maison Murano ha sido uno de los proyectos ganadores de ‘La Base Awards Jóvenes Emprendedores 2026’, una iniciativa de BBVA y ScrapWorld en España dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas del mundo de la moda urbana en fase de crecimiento, que busca impulsar su visibilidad, acceso a mercado y desarrollo empresarial. El concurso, al que se han presentado 130 participantes, forma parte de la apuesta de BBVA por el talento joven y el emprendimiento.

"El programa convierte a ScrapWorld, el mayor evento de moda urbana y cultura digital en España, en un escenario donde los proyectos emergentes pueden acceder a visibilidad, canales de venta y acompañamiento empresarial y financiero, elementos clave en las primeras fases de consolidación de cualquier negocio", ha explicado la entidad financiera.

Los tres proyectos seleccionados, que ya cuentan con actividad en el mercado, podrán exponer y vender sus productos durante los días 25 y 26 de abril en ScrapWorld 2026, que se celebrará en IFEMA, Madrid. Para ello, contarán con un espacio propio dentro del evento, ubicado junto al ‘stand’ de BBVA, lo que les permitirá interactuar directamente con el público y testar su propuesta en un entorno real. Por su parte, los proyectos que se encuentren en fase de desarrollo tendrán visibilidad audiovisual y difusión de su propuesta, y recibirán un premio de 2.500 euros de financiación por parte de Ayuda T Pymes.

Maison Murano, moda de piezas experimentales

Maison Murano es una marca de ‘streetwear’ (moda urbana) que apuesta por la autoexpresión a través de diseños experimentales y una relación directa con su comunidad. El proyecto, liderado por Pablo López, combina experiencia en la industria con un enfoque creativo integral que abarca desde el diseño hasta la estrategia de marca.

Su estrategia se basa en lanzar piezas experimentales, arriesgadas y con una narrativa clara detrás, en lugar de seguir los productos básicos habituales con los que muchas marcas comienzan. Este enfoque permite construir una identidad fuerte desde el inicio y atraer a una comunidad que valora el diseño y la originalidad.

Los otros ganadores del concurso BBVA-ScrapWorld

PongoTodo, nacida en Barcelona, propone una nueva forma de entender la iluminación decorativa con piezas que combinan diseño, funcionalidad y componente emocional. Su primera colección, Petits Fours, introduce lámparas con identidad propia, fabricación local y elementos modulares que permiten adaptar el producto al usuario.

Fachada de la sede de BBVA, en Madrid. / EUROPA PRESS - Archivo

En Madrid, Giro plantea una reinterpretación del sushi tradicional mediante el formato handroll, adaptado a un consumo más ágil, social y alineado con el ritmo urbano. El proyecto ha comenzado a consolidar su presencia con un espacio físico en La Latina y una comunidad en crecimiento.

Apoyo el emprendimiento joven

BBVA y ScrapWorld impulsan esta iniciativa con el objetivo de apoyar el emprendimiento joven y acompañar a los proyectos creativos que están transformando los modelos de consumo, la moda y la cultura digital. En un contexto en el que el acceso a escaparates estratégicos y a asesoramiento especializado puede marcar la diferencia, el programa busca generar un impacto tangible en el crecimiento de nuevos negocios.