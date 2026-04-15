El Metro de Málaga desconvoca la huelga prevista para este jueves.

La huelga del metro de Málaga prevista para este jueves ha quedado desconvocada. Tal y como ha informado el sindicato tras la reunión mantenida con la plantilla, se ha "decidido desconvocar la jornada de huelga" prevista para mañana.

La protesta se suspende, aunque todavía no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes. Según explican desde la representación de los trabajadores, aunque en la reunión de negociación celebrada este miércoles no se han conseguido aún los mínimos demandados por la plantilla, se ha optado por aplazar el paro para seguir intentando acercar posturas.

Los paros parciales estaban previstos para este 16 de abril, en las franjas horarias de 07:00 a 10:00 horas y de 12:30 a 15:30 horas. Y no son los únicos paros previstos para este mes. Si la empresa y el comité continúan sin llegar a un acuerdo, la plantilla volverá a ir a la huelga los próximos 22, 23 y 24 abril.

El Metro de Málaga. / La Opinión

Desde la representación social insisten en que, para que pueda alcanzarse un acuerdo, "resulta imprescindible que la empresa concrete avances que den respuesta a las reivindicaciones fundamentales de la plantilla, tanto en materia salarial como en aspectos clave de la organización del trabajo".

El Comité de Empresa recuerda además que el conflicto sigue abierto y que la desconvocatoria de esta jornada de huelga no implica, en ningún caso, la renuncia a las movilizaciones, que podrían retomarse si no se produce un avance real en la negociación.

Ahora, todo dependerá de la reunión que tendrán este jueves a las 13.00 horas, con el objetivo de avanzar en un posible entendimiento y evitar nuevas movilizaciones en el Metro de Málaga.

Peticiones

Casi dos meses de negociaciones no han servido para satisfacer las necesidades de los empleados de la empresa malagueña, que ya avanzaron a este periódico "que había pilares fundamentales a los que no iban a renunciar".

El Comité de Empresa de Metro de Málaga denuncia el bloqueo de la empresa, en la negociación del IV Convenio Colectivo.

El Comité subraya que "las reivindicaciones planteadas son razonables y se centran en cuestiones básicas" como el mantenimiento del poder adquisitivo, una mejor organización del trabajo, la regulación de la conducción continuada, el descanso adecuado en turnos nocturnos y garantías en materia de jubilación parcial.

La plantilla del Metro de Málaga denuncia también una brecha salarial real del 25% frente a Sevilla. La representación de la plantilla sostiene que la comparación trasladada por la empresa es “parcial” y “engañosa”, porque se apoya en escenarios futuros vinculados a una propuesta de convenio rechazada en asamblea por más del 70% de los trabajadores, y no en las condiciones económicas vigentes.

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Por otro lado, vuelven a hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía “para que se implique activamente en la resolución del conflicto”.