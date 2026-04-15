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Muere un hombre y un menor resulta herido al salirse su coche de la carretera en Málaga

El vehículo circulaba por una vía cercana al embalse del Tomillar este martes cuando se salió de la calzada y cayó por un desnivel

Efectivos actúan tras un accidente en Málaga

Efectivos actúan tras un accidente en Málaga / Ayuntamiento de Málaga

La Opinión

MÁLAGA

Un hombre ha fallecido y un menor ha resultado herido al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaban en una vía cercana al embalse del Tomillar en Málaga.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, este servicio recibió un aviso pocos minutos antes de las 20.00 horas este martes. En la llamada, se pedía ayuda por un coche que salió de la calzada de la citada vía y había caído por un desnivel.

La llamada la realizó un transeúnte que no estaba involucrado en el accidente y alertaba de que en el interior del vehículo había un hombre atrapado, además de un menor herido.

Así, la sala coordinadora activó de inmediato a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Policía Nacional y a Policía Local.

Un fallecido de 42 años y un herido de 12

Los servicios sanitarios en el lugar confirmaron al 112 el fallecimiento de un hombre de 42 años y el traslado de un menor de 12 al Hospital Materno Infantil de la capital.

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Por parte de los bomberos, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, se desplazaron dotaciones de los parques de Churriana y de Teatinos con dos vehículos autobombas, dos vehículos de rescate y dos vehículos ligeros.

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