Muere un peatón tras ser arrollado por un vehículo entre la salida de la A-7 de Cerrado de Calderón y La Mosca

Un peatón ha fallecido esta mañana en Málaga tras ser arrollado por un vehículo en un accidente que se ha producido en un punto de la salida de la A-7 de Cerrado de Calderón que confluye con el acceso al barrio de La Mosca. Fuentes municipales han informado de que la Policía Local ha intervenido en el operativo, aunque han matizado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente al haberse producido en demarcación de la DGT.

Este siniestro se ha producido poco después de conocerse la muerte de otro hombre de 42 años en el accidente de tráfico que se produjo la tarde de ayer en una vía cercana al embalse del Tomillar, en la zona de Campanillas, donde el vehículo que conducía se salió de la vía. Un niño de 12 años que también iba en el coche resultó herido y fue trasladado al Hospital Materno Infantil. Al lugar de los hechos acudieron dotaciones de los parques de bomberos de Churriana y Teatinos con dos vehículos autobombas, dos vehículos de rescate y dos vehículos ligeros, además de efectivos de Policía Nacional, Policía Local y sanitarios.

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Con estos dos accidentes mortales, son cinco los fallecidos en accidentes de tráfico en la provincia de Málaga en apenas semana y media.