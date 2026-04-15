La Aemet aclara cómo afectará el fenómeno 'El Niño' a Málaga este verano

Málaga encara la tercera semana de abril con temperaturas más propias de verano. Con sensaciones térmicas cálidas y de hasta 25 grados en algunos puntos, los meteorólogos ponen el foco ya en cómo será el verano.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este año es probable que se desarrolle un fenómeno ya bautizado como ‘El Niño' a comienzos de verano.

La posible llegada del fenómeno de El Niño a comienzos de verano ha disparado en los últimos días algunas informaciones, que apuntan a un escenario de calor extremo en España.

Según la información facilitada por la agencia meteorológica, existe una probabilidad de alrededor del 60 % de que se desarrolle un episodio de El Niño a comienzos del verano.

Este fenómeno se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registran un calentamiento superior al habitual al debilitarse los vientos alisios, una alteración que, al trasladarse a la atmósfera, puede modificar los patrones climáticos y provocar sequías en unas regiones e inundaciones en otras.

Cómo afecta a Málaga

No obstante, la Aemet insiste en que no existe una correlación clara y directa entre la aparición de El Niño y sus efectos sobre España. Los patrones atmosféricos que condicionan el tiempo en el entorno de la península ibérica son muy variados y dependen de múltiples factores, por lo que resulta arriesgado vincular de forma automática este fenómeno con un verano excepcionalmente cálido en provincias como Málaga.

De hecho, la agencia recuerda que los dos veranos más cálidos registrados hasta la fecha en España fueron los de 2025 y 2022, y ninguno de ellos estuvo marcado por un episodio de El Niño.

En esa evolución pesan más el calentamiento global y la modificación de otros patrones atmosféricos, como una mayor influencia de las dorsales subtropicales, que el propio calentamiento del Pacífico.

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Así, aunque los primeros pronósticos empiezan a apuntar a la posibilidad de un verano más cálido de lo normal, la influencia de El Niño sobre Málaga sería, previsiblemente, pequeña, al encontrarse todavía en una fase inicial y quedar el clima de España modulado por otros muchos elementos. A falta de previsiones más cerradas para los próximos meses, la Aemet llama a la prudencia y descarta, por ahora, atribuir al fenómeno un papel determinante en el comportamiento del verano malagueño