El restaurante de Málaga oculto en una aldea abandonada hace casi un siglo: "Está todo exageradamente bueno"

Antonio García y Virtudes Sánchez decidieron comprar una casa en ruinas de la entonces abandonada aldea de El Acebuchal para reformarla ellos mismos. Cuando emprendieron esta aventura, todos les decían que no era una buena idea trasladarse a una aldea en la que no quedaban más que escombros y casas abandonadas. Pero lo que no sabían es que, gracias a su esfuerzo, conseguirían no solo repoblar esta aldea, sino crear en ella uno de los restaurantes tradicionales más exquisitos de Málaga.

Este establecimiento que se ha convertido en un refugio gastronómico en el que los guisos de siempre, las recetas tradicionales y los sabores de la tierra son los protagonistas es el bar El Acebuchal, un negocio situado en la aldea homónima, en el Parque Natural Sierra Almijara.

Un restaurante familiar en plena Sierra Almijara

Con una ubicación privilegiada, a 6 kilómetros de Frigiliana, 12 kilómetros de Cómpeta y Nerja, y 67 kilómetros de Málaga capital, este restaurante que continúa en manos de la familia García Sánchez se ha convertido en un referente culinario recomendado incluso por las guías Repsol y Macarfi.

Pero lo que en la actualidad es una aldea repleta de belleza, naturaleza y las mejores vistas de la sierra, años atrás contaba con una imagen menos positiva, repleta de ruinas y casas abandonadas.

El abandono de la aldea y el inicio de su recuperación

Hasta el año 1949, esta aldea estaba repleta de viviendas y vecinos que hacían de este rincón malagueño su hogar. Pero ese año, a causa de conflictos tras la Guerra Civil, los habitantes de este entorno dejaron sus viviendas, tras lo que El Acebuchal se convirtió en un páramo sin vida.

Sin embargo, todo cambió en el año 1998, cuando Virtudes Sánchez le propuso a su marido Antonio García comprar una de las casas de la aldea para reconstruirla ellos mismos y poder acudir a ese lugar con sus hijos para disfrutar del paisaje y el entorno natural.

Una reconstrucción guiada por la memoria y las fotografías antiguas

En un principio, Antonio y el resto de sus seres queridos dudaron de su idea al encontrarse en una aldea completamente abandonada y despoblada, sin electricidad, agua corriente, alumbrado público, teléfono o empedrado en la calle.

Sin embargo, lo que empezó como la compra de una segunda residencia acabó ampliándose a la compra de distintas viviendas abandonadas que ellos mismos iban reformando siguiendo fotografías antiguas y la propia memoria de los lugareños para mantener su estética tradicional.

El bar que ayudó a devolver la vida a El Acebuchal

Durante las tareas de reconstrucción, que se extendieron hasta el 2005, eran muchos los senderistas que acudían a la zona y les preguntaban por qué no ponían en marcha un bar para animar aún más la llegada de vecinos y visitantes.

Una medida que hizo no solo que la aldea volviera a llenarse de vecinos y vida, sino de los mejores sabores y platos gracias a la pericia en los fogones de la familia García Sánchez, que ofrece en su venta "una gran variedad de platos típicos que estaban desapareciendo, pero que nosotros nos resistimos a ello".

Una carta de platos tradicionales y sabores de la tierra

De ese modo, en este negocio se puede encontrar una amplia carta de platos tradicionales como trucha ahumada, callos, jabalí en salsa de especies y verduras, pato con salsa de manzana y ciervo en salsa de verduras.

A estos se suman el choto en salsa de almejas, pollo en salsa de vino dulce, rabo de toro con salsa de verduras, carne de cerdo con salsa de coco, ternera con salsa de zanahoria y tomate; pierna de cordero lechal al horno y pierna de cochinillo al horno.

De igual modo, sus comensales pueden disfrutar de paella, migas, potaje de hinojo, huevos a la flamenca, pisto, caballa ahumada, campero, patatas a lo pobre, cordero al horno o pierna de jabalí al horno, siempre acompañado por su pan casero que ellos mismos hacen a diario.

Los clientes destacan la abundancia, la calidad y el entorno

"Los platos son muy abundantes, pero no podíamos dejar nada de lo exageradamente bueno que estaba", aseguran sus clientes a través de las reseñas del restaurante.

Además, explican que en este restaurante ofrecen una "experiencia espectacular con comida casera de verdad, productos de calidad y hecha con cariño".

Comida tradicional con "trato inmejorable" en Málaga

"El entorno es único y, el trato, inmejorable. Te hacen sentir como en casa desde que llegas", recalcan sus comensales, que afirman que está situado en un enclave "espectacular" rodeado de naturaleza con los cocinados más "increíbles" de la zona.

Un negocio situado en la aldea de El Acebuchal que se puede visitar de lunes a domingo en horario de 10.00 a 18.00 horas.