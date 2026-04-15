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FELIPE VI

El rey Felipe VI asiste a una boda en el pueblo de Málaga considerado de los más bonitos de España: "Bailó con todos"

El monarca viajó hasta esta localidad malagueña para asistir al enlace de unos amigos

El rey Felipe VI asiste a una boda en el pueblo de Málaga considerado de los más bonitos de España: &quot;Bailó con todos&quot;

El rey Felipe VI asiste a una boda en el pueblo de Málaga considerado de los más bonitos de España: "Bailó con todos"

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El rey Felipe VI viajó este pasado fin de semana hasta la provincia de Málaga para asistir a la boda de unos amigos. Un enlace que le hizo "bailar con absolutamente todos y todas" y que le llevó a visitar un pueblo blanco malagueño considerado de los más bonitos del país: Casares.

De ese modo, Felipe VI acudió a Casares para acudir a la boda de unos amigos, que congregó a más de 500 personas y a la que el rey acudió solo, sin la compañía de la reina Leticia.

Así fue la visita del rey a este pueblo de Málaga

El programa Espejo Público ha sido el que ha dado a conocer la asistencia del jefe del Estado a esta celebración malagueña, de la que ha afirmado que, durante el evento, Felipe VI fue "muy cordial y amable".

Además, ha explicado que, durante toda la celebración, el rey estuvo "bailando con absolutamente todos y todas", además de protagonizar un curioso momento al subirse al escenario en el que estaba el grupo sevillano Los Alpresa, encargados de amenizar el enlace, para sumarse al tradicional 'Que vivan los novios'.

La boda se celebró en esta mítica finca malagueña

Tal y como ha asegurado la revista Woman, de Prensa Ibérica, la boda se celebró en la Finca Cortesín, un resort de lujo con hotel, spa y club de golf que se ha convertido en el lugar de referencia de celebridades de todo el mundo.

Por sus instalaciones han pasado personalidades como Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler, Luis Alfonso de Borbón, Tamara Falcó o la familia Obama, además de ser el lugar que escogieron Feliciano López y Alba Carrillo, y Amelia Bono y Jacobo Martos para sus respectivas bodas.

Una visita sin Letizia y coincidiendo con un acto de Juan Carlos I en París

Una visita a Málaga que realizó el rey Felipe VI sin la compañía de su esposa, la reina Letizia, y que se produjo el mismo día en el que el rey emérito Juan Carlos I recibía en París el Premio Especial del Libro Político por su biografía 'Reconciliación'.

A la entrega del premio sí acudieron las hijas del emérito, las infantas Elena y Cristina, así como su nieto Froilán, su sobrina María Zurita y la periodista Susanna Griso.

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante / Turismo Casares

Mientras Juan Carlos I recogía su premio, su hijo, Felipe VI se encontraba disfrutando del entorno único de Casares, un municipio blanco que fue fundado por Julio César y que vio nacer al considerado el padre del andalucismo, Blas Infante.

Casares, uno de los pueblos más bonitos de España

Además, esta localidad situada en un cerro entre la serraní­a de Ronda, la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar cuenta con un completo y hermoso patrimonio que ha hecho que la prestigiosa revista National Geographic lo distinga como uno de los pueblos más bonitos de toda España.

Esto se debe a su espectacular paisaje, que varí­a desde lo más abrupto y espectacular de la Serraní­a en el Pico de los Reales, a las tierras bajas del Valle de Guadiaro de huertas y cereales, pasando por una pequeña franja de costa.

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Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante

Casares, el municipio de Málaga que fue fundado por Julio César y vio nacer a Blas Infante / Turismo Casares

A esto se suma su conjunto patrimonial, con monumentos y lugares de especial interés como las ruinas del Castillo, la Iglesia de la Encarnación, las cuevas de Ballesteros, las de la Hedionda, la Sima de los Huesos y la propia casa natal de Blas Infante.

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