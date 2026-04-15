De la Torre viaja a París para despedir a Christine Ruiz-Picasso, mecenas decisiva para la Málaga cultural

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra este miércoles en París para asistir al funeral de Christine Ruiz-Picasso, una figura capital en la historia reciente de la ciudad y pieza decisiva en el nacimiento del Museo Picasso Málaga. Según ha comunicado el Ayuntamiento, el regidor se desplazó a Francia en la tarde del martes y tiene previsto regresar a Málaga esta misma tarde. La presencia de De la Torre en las exequias no se limita al plano simbólico. El alcalde hará entrega a la familia de una bandera de raso de la ciudad de Málaga para que esté presente en el funeral, junto a un ramo de flores remitido por el Ayuntamiento. El mensaje es claro: Málaga quiere estar físicamente en el adiós a una mujer que ayudó a redefinir la posición cultural de la ciudad en el mapa internacional.

Cuando se conoció su fallecimiento, De la Torre la definió como “artífice del impulso cultural de la ciudad”. No era una frase de compromiso. Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, primogénito de Pablo Picasso, fue la gran impulsora del Museo Picasso Málaga junto a su hijo Bernard Ruiz-Picasso, retomando en los años noventa una aspiración histórica: que la obra del artista estuviera presente de forma estable y relevante en su ciudad natal.

Ese impulso cristalizó en 2003 con la inauguración del museo en el Palacio de Buenavista, sustentado en una donación esencial de 233 obras de Pablo Picasso realizada por Christine y Bernard Ruiz-Picasso. Esa aportación sigue siendo el núcleo de la colección permanente y explica por qué la institución se convirtió en uno de los mayores referentes culturales de Málaga y en uno de los museos más visitados de Andalucía.

De París al corazón de Málaga

La dimensión de su legado en Málaga no quedó reducida al museo. La ciudad reconoció su generosidad con el título de Hija Adoptiva y la Medalla de la Ciudad, distinciones que también recibió Bernard Ruiz-Picasso en 2004. Con el paso del tiempo, además, el propio museo reforzó ese vínculo dando su nombre a su auditorio, hoy Auditorio Christine Ruiz-Picasso.

Ese recorrido ayuda a entender por qué el viaje del alcalde a París tiene un peso político, cultural y también emocional. Christine Ruiz-Picasso no fue una figura periférica alrededor del apellido Picasso, sino una agente central en una operación cultural que transformó la imagen exterior de Málaga y consolidó uno de los emblemas de su oferta museística.

El adiós a los 97 años

El Museo Picasso Málaga informó de que Christine Ruiz-Picasso falleció en la Provenza francesa este pasado 6 de abril de 2026, a las 18.00 horas, a los 97 años. Su muerte activó de inmediato una oleada de reacciones institucionales y culturales en Málaga, donde su nombre está ligado a uno de los hitos más claros de la transformación de la ciudad en las últimas décadas.

Su figura, además, no solo se vincula a la cesión de obras. Distintas crónicas y homenajes la sitúan como la persona que supo retomar el deseo, largo tiempo frustrado, de acercar de manera estable la obra de Pablo Picasso a Málaga, superando resistencias, negociaciones y años de gestación hasta hacer viable el proyecto.

Una despedida con mensaje

El gesto de Francisco de la Torre en París tiene así una lectura evidente: Málaga no quiere despedir desde la distancia a quien fue decisiva en uno de sus grandes saltos culturales. La bandera de la ciudad junto al féretro y la presencia del alcalde en el funeral resumen esa voluntad institucional de convertir el pésame en gratitud pública.

En una ciudad acostumbrada a citar el Museo Picasso Málaga como uno de sus grandes orgullos, la despedida a Christine Ruiz-Picasso obliga a recordar algo elemental: detrás de los grandes iconos culturales no solo hay edificios, colecciones y cifras de visitantes. A veces hay también nombres propios sin los que nada de eso habría existido