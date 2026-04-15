Los trabajadores del C1 de Málaga en el limbo: "Este anuncio pone en vilo el empleo de cientos de personas"

Adif anunció este lunes un nuevo revés en la línea ferroviaria de Málaga. A la espera aún de la vuelta del AVE, la empresa informó de que la línea de Cercanías C1 de Málaga se cortará durante medio año por obras de mejora. Esto supondrá que el tramo entre Málaga y Fuengirola deje de funcionar por completo entre 2027 y 2028.

La noticia ha hecho estallar a los alcaldes de la Costa del Sol, principales localidades afectadas por este corte. Una situación que no solo afecta a los pasajeros, sino que preocupa, y mucho, a la plantilla de trabajadores, que se encuentra "en un limbo".

El anuncio de la paralización del servicio de Cercanías entre Málaga y Fuengirola ha hecho saltar las alarmas entre el colectivo, que lo califica de "kamikaze": "Es un golpe al derecho a la movilidad de la ciudadanía y a la estabilidad en el empleo tanto en Renfe como en las contratas que hacen funcionar el servicio cada día", indican.

Desde el Sector Ferroviario de CGT señalan su "máxima preocupación ante la desinformación y la posibilidad de que se puedan plantear ERTE o ERE, como está sucediendo actualmente con el corte de la vía del AVE".

El sindicato indica que esta situación pone en peligro el empleo de "todos los maquinistas del Cercanías, personal de atención al cliente, comerciales, limpieza, vigilantes de seguridad, entre otros".

Un tren de Cercanías de Renfe / L.O.

El SFF-CGT considera precipitado este anuncio, que no solo pone en vilo el empleo de cientos de personas, sino que además "es un tsunami para quienes dependen del tren para sus desplazamientos cotidianos por trabajo, estudios u ocio".

Además, sostiene que las obras podrían seguir ejecutándose “sin necesidad de amputar el servicio ferroviario y sin provocar el caos laboral que se avecina”.

La C2, también afectada

Pese a que solo se habla de la C1, CGT indica que “se obvia que el recorrido común con la C2 en Málaga capital también se va a ver afectado por las obras anunciadas y, en consecuencia, el Valle del Guadalhorce también puede perder el tren tras el verano de 2027".

Ante el incierto futuro para los profesionales del sector ferroviario y las personas usuarias, desde el SFF-CGT en Málaga se pondrá en marcha una campaña de asambleas con los colectivos afectados, así como un proceso de llamada a la acción ciudadana, para que se abra un proceso transparente de información: "Y se puedan proponer alternativas que permitan ejecutar las obras necesarias sin que se dé un rejón de muerte a la movilidad ciudadana y se genere inestabilidad y desasosiego innecesarios entre quienes trabajan en el ferrocarril".

Alternativas

Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola reclaman coordinación institucional y una planificación completa al Ministerio. Reclamaciones a las que ha respondido el Gobierno, indicando que durante el tiempo que duren las obras "se va a garantizar el transporte alternativo".