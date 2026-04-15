UGT y CCOO prevén celebrar en Málaga la marcha central del Primero de Mayo en España con el foco en la vivienda y el arranque de la campaña andaluza

Los sindicatos UGT y CCOO estudian celebrar este año en Málaga la manifestación central a nivel nacional del Primero de Mayo, que tradicionamente tiene lugar en Madrid, según han confirmado a este periódico fuentes sindicales. La idea de trasladar este año el acto reivindicativo a Málaga estaría relacionado con el objetivo de focalizar el problema del acceso a la vivienda en España (donde Málaga es uno de los grandes exponentes) y con la coincidencia con el primer día de la campaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. La decisión podría hacerse oficial la próxima semana, cuando se presenten los actos sindicales para el Día del Trabajo.

Fuentes sindicales en esta provincia dan casi por hecho que la marcha saldrá de Madrid para celebrarse en Málaga, así como la presencia de los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

La manifestación del Primero de Mayo en Málaga suele arrancar de la esquina de la Alameda de Colón y la avenida Manuel Agustín Heredia, y trancurre a lo largo de la propia Alameda de Colón, la Alameda Principal, la plaza de la Marina y la calle Larios, para acabar en plaza de la Constitución, donde tienen lugar las intervenciones de los dirigentes sindicales.

La manifestación del Primero de Mayo del año pasado en Málaga, a su paso por la Alameda de Colón. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

También se espera que asistan a la manifestación los responsables en Andalucía de UGT, Oskar Martín, y CCOO, Nuria López, además de altos cargos del PSOE y de IU, han informado a EFE fuentes sindicales y de ambos partidos.

Vivienda, sanidad pública y salarios

Según detallan estas fuentes, en la elección de Málaga pesa el debate sobre el problema de acceso a la vivienda, como una de las zonas "tensionadas" en España, debido al encarecimiento tanto de los alquileres como de la compra de inmuebles en los últimos años, del que han alertado partidos de izquierda, sindicatos y diversos colectivos, según las fuentes.

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También se hará hincapié en el "deterioro" de la sanidad pública, la necesidad de solucionar los problemas de movilidad en la provincia y la lucha por mejorar los salarios y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, frente a las 40 actuales, sin reducir los sueldos.