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Adjudican a Sando el último tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil por 48,24 millones

El tercer tramo del Metro de Málaga empleará para su construcción el sistema 'cut & cover' y llevará unos tres años de obras

Obras del metro de Málaga.

Obras del metro de Málaga. / L.O.

EFE

El tercer y último tramo de la prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil ha sido adjudicado a la empresa Sando, que presentó una oferta económica de 48,24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Al tratarse de un contrato de regulación armonizada, a continuación se abrirá el plazo para la posible interposición de recursos especiales, como paso previo a la formalización del contrato y la orden de inicio de las obras, ha informado este jueves la Junta en un comunicado.

Este tercer y último tramo se inicia una vez rebasada la estación La Trinidad (que se ejecuta en el marco del segundo tramo) y finaliza junto al Hospital Civil, con una longitud de trazado de 510 metros, que discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar. Prevé, además, la construcción de la estación denominada Hospital Civil, localizada junto a dicho equipamiento sanitario y al futuro tercer hospital, el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Este contrato, según se recoge en los pliegos, consiste en la ejecución de la infraestructura (recinto de túnel y estación), así como de la superestructura de vía (montaje de los carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), y también deberá abordar la reposición de la urbanización afectada por las obras.

Obras en el tercer tramo del Metro de Málaga, la prolongación hasta el Hospital Civil.

Obras en el tercer tramo del Metro de Málaga, la prolongación hasta el Hospital Civil. / L.O.

Como en los tramos anteriores, se usará el sistema de construcción 'cut & cover', que consiste en la ejecución de los muros pantallas que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel y estaciones para, posteriormente, reponer la superficie con la losa de cubierta, y avanzar en el subsuelo con la excavación entre pantallas y colocación de losas intermedias.

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Con este tercer y último tramo de la obra civil, la prolongación del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil, que constará de 1,8 kilómetros de longitud total y de tres estaciones, quedará totalmente en carga. También está en ejecución el contrato, común a los tres tramos, para la implantación de los desvíos generales de tráfico, que compatibiliza la construcción en simultáneo de todo el trazado con la circulación del tráfico rodado, a través de los itinerarios alternativos.

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