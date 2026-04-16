Adjudican a Sando el último tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil por 48,24 millones

El tercer y último tramo de la prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil ha sido adjudicado a la empresa Sando, que presentó una oferta económica de 48,24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Al tratarse de un contrato de regulación armonizada, a continuación se abrirá el plazo para la posible interposición de recursos especiales, como paso previo a la formalización del contrato y la orden de inicio de las obras, ha informado este jueves la Junta en un comunicado.

Este tercer y último tramo se inicia una vez rebasada la estación La Trinidad (que se ejecuta en el marco del segundo tramo) y finaliza junto al Hospital Civil, con una longitud de trazado de 510 metros, que discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar. Prevé, además, la construcción de la estación denominada Hospital Civil, localizada junto a dicho equipamiento sanitario y al futuro tercer hospital, el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Este contrato, según se recoge en los pliegos, consiste en la ejecución de la infraestructura (recinto de túnel y estación), así como de la superestructura de vía (montaje de los carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), y también deberá abordar la reposición de la urbanización afectada por las obras.

Obras en el tercer tramo del Metro de Málaga, la prolongación hasta el Hospital Civil. / L.O.

Como en los tramos anteriores, se usará el sistema de construcción 'cut & cover', que consiste en la ejecución de los muros pantallas que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel y estaciones para, posteriormente, reponer la superficie con la losa de cubierta, y avanzar en el subsuelo con la excavación entre pantallas y colocación de losas intermedias.

Con este tercer y último tramo de la obra civil, la prolongación del Metro de Málaga entre Guadalmedina y Hospital Civil, que constará de 1,8 kilómetros de longitud total y de tres estaciones, quedará totalmente en carga. También está en ejecución el contrato, común a los tres tramos, para la implantación de los desvíos generales de tráfico, que compatibiliza la construcción en simultáneo de todo el trazado con la circulación del tráfico rodado, a través de los itinerarios alternativos.