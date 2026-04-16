La Aemet avisa: el calor llega a Málaga con temperaturas "más propias de junio que de abril"

El verano parece haberse adelantado en Málaga. Las altas temperaturas ya dejan playas llenas en la Costa del Sol y máximas de casi 30 grados en localidades como Manilva, donde se registraron 28,3ºC a las 11.10 horas, siendo la quinta temperatura más alta de España este miércoles.

Unos termómetros que no dan tregua. A las 10.00 de este jueves, las estaciones de Torremolinos y Nerja ya registraban la segunda y la cuarta temperatura más alta del país, con 22,9ºC y 22,5ºC, respectivamente.

El calor seguirá durante toda la semana en la provincia. Y todo ello se debe a que España afronta un episodio de tiempo estable y temperaturas en claro ascenso, que dejará valores más propios de junio que de mediados de abril, según ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Según la Agencia, el ambiente anticiclónico dominará gran parte del país durante los próximos días, con máximas que superarán ampliamente los 25 grados e incluso los 30 grados en numerosas zonas.

La provincia de Málaga afrontará lo que queda de semana con temperaturas que superarán los 25 grados en numerosos puntos. Para este viernes, se esperan máximas de 24 grados en la capital y mínimas de 16.

De cara al fin de semana, el buen tiempo seguirá acompañando tanto el sábado como el domingo, con temperaturas máximas de hasta 25 grados y mínimas de 17 en la ciudad de Málaga.

El ambiente cálido continuará también la próxima semana, cuando se prevén máximas de hasta 28 grados tanto en la capital como en zonas del Valle del Guadalhorce.

En municipios como Vélez-Málaga, Ronda y Antequera también se alcanzarán los 25 grados, mientras que Coín será una de las localidades más calurosas de estos días, con máximas de hasta 27 grados.