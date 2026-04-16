El aeropuerto de Málaga registra ya un 45% más de pasajeros que antes de la pandemia

El Aeropuerto Málaga-Costa del Sol ha registrado durante el primer trimestre de este año casi un 45% más de pasajeros que en el mismo periodo de 2019. Pero aún es superior la diferencia si comparamos los cerca de 2,1 millones de viajeros, que este marzo han establecido un nuevo récord histórico, con los apenas 1,4 millones del mismo mes, hace siete años.

Es importante destacar que en 2019 la Semana Santa cayó íntegramente en abril. Pero no obstante hay cifras más que importantes si comparamos el actual escenario con el anterior a la pandemia. Por ejemplo, para el conjunto del presente ejercicio, incluido diciembre, la compañía Ryanair espera ver pasar por la principal terminal aeroportuaria andaluza cerca de 9 millones de pasajeros, prácticamente el doble de los algo menos de 5 que llegó a alcanzar hace siete años.

Uno de los aspectos que destacan los colectivos que directamente trabajan a diario en el espacio aeroportuario es la necesidad de mejorar la capacidad tanto del propio recinto como de sus accesos, en el marco de esta ampliación que recientemente anunciaba Aena. Y es que los números hablan por sí mismos. Sólo en la capital costasoleña, al calor de estos registros, en poco más de un año se han abierto un millar de nuevas plazas hoteleras. Un ritmo que no decrece, como relata la propia patronal hotelera Aehcos.

Existe la necesidad de mejorar la capacidad tanto del propio recinto como de sus accesos / GREGORIO MARRERO

Crecimiento imparable de Málaga

Frente a la tendencia a la baja en aeropuertos europeos de Francia, Bélgica o Austria, así como el cierre de algunas líneas en recintos españoles como el de Sevilla, Málaga no deja de crecer. Basta con observar que sólo en el primer trimestre de este año han transitado por la terminal costasoleña 4,8 millones de pasajeros, un 6% más que en el mismo periodo del pasado año. Ligeramente superior es el aumento de las operaciones, hasta un 7%, con casi 35.000 aterrizajes y despegues en lo que va de 2026.

Precisamente hace unos días retomaba Aena el procedimiento para licitar el contrato público para asistencias técnicas y la supervisión de la redacción del proyecto que permita ampliar el aeródromo malagueño. El Gobierno central prevé invertir unos 1.500 millones de euros en unas obras que constituyen la actuación más ambiciosa desde que en 2010 se inaugurase la denominada T3.

La primera piedra podría ponerse entre finales de 2028 y principios de 2029, según indicaba recientemente el director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala. En el contrato a punto de sacarse a licitación se recogen la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación. El montante de salida se fijaba hace unos meses en 36,5 millones de euros, si bien es cierto que el procedimiento ha estado interrumpido desde octubre pasado por reajustes en la propia documentación oficial.

Esta futura remodelación dará respuesta a la demanda de las autoridades provinciales y autonómicas, así como a las principales patronales vinculadas al sector turístico. También han destacado responsables de firmas como la propia Ryanair que la provincia malagueña constituye un ejemplo en cuanto a crecimiento y consolidación del destino.

Asignatura pendiente: la mejora de la red de carreteras en el entorno metropolitano / GREGORIO MARRERO

Red de carreteras

Hace unos días destacaban en la sede principal de la Diputación de Málaga que parte de ese éxito va mucho más allá de los propios aviones, acerca de que la Costa del Sol tiene una estrategia bien consolidada para fidelizar a los visitantes y ofrecerles experiencias que no encuentran en otros destinos.

La gran asignatura pendiente es, no obstante, la mejora de la red de carreteras en el entorno metropolitano. Cada vez son más habituales las retenciones kilométricas en los accesos desde el litoral occidental o desde La Axarquía.