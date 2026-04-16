Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya casi el 40% del sueldo de los jóvenes: "Es una trampa generacional"

La emancipación residencial de los jóvenes en España resulta muy dificultosa con los actuales precios de la vivienda. Un análisis del portal inmobiliario Pisos.com calcula que un joven de entre 16 y 34 años debe destinar el 40,6% de su salario neto mensual a costear el alquiler de una simple habitación en un piso compartido. En el caso de Málaga capital sería del 38,9%. El cálculo emplea como referencia el salario neto medio de esa franja de edad publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE): 14.046,52 euros anuales, equivalentes a 1.170,54 euros al mes.

El portal señala que el precio de una habitación, con sus datos del mercado inmobiliario, ronda ahora mismo los 475,9 euros de media en España, una cifra que en el caso de Málaga estaría en los 455,3 euros. Con estos niveles, Pisos.com considera "económicamente imposible" el acceso a la vivienda en alquiler en solitario por parte de los jóvenes.

El análisis de Pisos.com evidencia que, en los dos grandes mercados inmobiliarios del país, el coste del alquiler de una habitación absorbe más de la mitad del salario neto de un joven. En Barcelona, el precio medio de una habitación asciende a 646 euros mensuales, lo que representa el 55,19% del salario neto de referencia. En Madrid, la habitación cuesta de media 622,14 euros, equivalentes al 53,15% del sueldo.

Este gráfico muestra el precio medio del alquiler de una habitación en las capitales de provincia.

Se iría al 50% con los gastos corrientes de la vivienda

El portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, señala que este coste es solo "un punto de partida", ya que no contempla ningún otro gasto corriente: suministros como luz, agua, gas o internet, que en la mayoría de los casos corren total o parcialmente a cargo del inquilino, y que elevan el coste real de habitación varias decenas de euros más al mes. Así, Font indica el porcentaje real del sueldo que un joven dedica a tener un techo sobre su cabeza es, en la práctica, aún mayor que el recogido en este análisis.

"Hay que tener muy presente que estos porcentajes no incluyen suministros ni gastos de comunidad, que en muchos pisos compartidos se reparten entre los inquilinos. Si los sumáramos, estaríamos hablando de que en las grandes ciudades un joven puede estar destinando entre el 50% y el 60% de su sueldo neto simplemente a mantener una habitación. Es una cifra que imposibilita cualquier estrategia de ahorro a medio plazo", comenta.

Sin margen para el ahorro

Para este portal, la consecuencia estructural de esta realidad va mucho "más allá de la incomodidad de compartir piso" ya lo fundamental es es que los aleja "de manera sistemática" de la posibilidad de acceder al mercado de compraventa, que exige disponer de un ahorro previo equivalente al 20% - 30% del valor del inmueble para la entrada y los gastos asociados.

Jóvenes miran ofertas de alquiler en el escaparate de una oficina inmobiliaria, en Santiago de Compostela. / EFE

"El alquiler de una habitación ya no es una solución económica, es simplemente la única solución posible para muchos jóvenes. Cuando destinas más del 40% de lo que cobras solo a tener un techo, lo que tienes no es independencia: es supervivencia. Y eso deja sin margen para ahorrar, para proyectar el futuro, para plantearse comprar una vivienda algún día", advierte Font.

Una "trampa generacional" para los jóvenes

El resultado, según el portal, es "una trampa generacional": los jóvenes no pueden ahorrar porque destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, y no pueden salir del alquiler porque no acumulan el capital necesario para comprar. Este círculo genera una dependencia prolongada —y en muchos casos indefinida— del mercado arrendatario, precisamente en el momento vital en que debería estar construyéndose una base económica sólida.

"Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler. Mientras eso no cambie, el mercado de compraventa seguirá siendo inaccesible para una franja muy amplia de la población joven, con consecuencias que van mucho más allá de lo residencial: afectan a las decisiones de pareja, a la natalidad, a la capacidad de consumo y al conjunto de la economía", sostiene el director de estudios del portal.