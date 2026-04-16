El Ayuntamiento de Málaga se ‘planta’ y no quitará los árboles 'pica-pica' de Alegría de la Huerta

La plaza de la calle Quintanar de la Orden, la única del barrio de Alegría de la Huerta, en Ciudad Jardín, es una plaza desierta la mayor parte del año.

La culpa, para los vecinos, la tienen los árboles que el Ayuntamiento eligió para escoltarla: ocho ejemplares de ‘Lagunaria patersonia’, popularmente conocidos por los árboles ‘pica-pica’.

El nombre popular se basa en la experiencia directa, pues, sobre todo cuando llega la primavera, el filamento de sus frutos provoca escozores.

Detalle del fruto del árbol 'pica-pica' en la Alegría de la Huerta. / María Ponce

Como recordaba a La Opinión en junio de 2024 Mariano López, extrabajador municipal de Parques y Jardines y antiguo dirigente vecinal, «las espinillas de los frutos es lo que causa los picores, y además, tienen detrás unas mosquillas rojas, unos insectos que molestan también mucho».

Los vecinos llevan años reclamando la sustitución de los ejemplares pues, para más inri, en la plaza hay un parque infantil, también si uso, pues nadie quiere que sus niños terminen como el rosario de la aurora.

«En buen estado»

Sin embargo, el Ayuntamiento ha sido escueto y tajante con respecto a la petición vecinal: «Los árboles están en buen estado», informan fuentes municipales a La Opinión, así que cierran la puerta a cambiar la ‘Lagunaria patersonia’ por una especie ‘más benévola’ con la piel.

Mariano López y un vecino, en 2024, en la 'plaza de los picores', en la Alegría de la Huerta. / María Ponce

La visita del alcalde

La negativa municipal, respondía ayer Mariano López, choca con dos intentos anteriores del propio Consistorio por retirar los árboles, de los que ha sido testigo este antiguo dirigente vecinal.

El primero de ellos, recuerda, se produjo hace unos años, cuando todavía trabajaba en Parques y Jardines, «y llegó una nota de Alcaldía diciendo que los árboles se sustituyeran por otros», tras visitar Francisco de la Torre el barrio y escuchar las quejas de los vecinos.

Por este motivo, recuerda, a los ejemplares de ‘pica-pica’ se les dio previamente «una poda agresiva», con la particularidad de «que la persona que les dio la poda tuvo que salir corriendo, negro de espinas, no sé si a su casa a ducharse o al hospital».

Mariano López en marzo, en la polémica plaza de calle Quintanar de la Orden, con los ocho árboles 'pica-pica'. / A.V.

Como destaca el antiguo presidente vecinal, en los árboles todavía se aprecian las huellas de esa poda severa; pero no llegaron a ser retirados.

El segundo intento, recuerda Mariano López, se produjo hace un par años, cuando este antiguo empleado municipal habló con el Distrito de Ciudad Jardín y un técnico, ingeniero agrónomo le dio la razón sobre lo acertado de quitarlos.

«Me dijo que no sabía cómo los habían puesto aquí, y que, para estar más respaldado, recogiera firmas y las entregara por el registro del distrito».

Las firmas de vecinos

Y eso es lo que hizo este vecino el año pasado: cientos de firmas que, lamenta, entregó «y el Ayuntamiento, ni me contestó», algo que ha indignado a muchos vecinos en Alegría de la Huerta, destaca.

Como subraya Mariano López, «el Ayuntamiento eligió totalmente mal la especie, porque los viveros recomiendan que no se ponga» en espacios como este de su barrio, «porque son incómodos y dañinos».

Mariano López, en Alegría de la Huerta, el pasado marzo con firmas de vecinos pidiendo el recambio de los ‘árboles pica-pica’. / A.V.

El resultado, lamenta, es la única plaza de Alegría de la Huerta, con los bancos casi siempre vacíos y un parque infantil sin niños.

Por eso, hace hincapié en que «hay que seguir luchando hasta que se quiten», sobre todo porque el propio Ayuntamiento lo ha considerado ya en dos ocasiones. ¿A la tercera será la vencida?