Antonio Banderas impulsa en Málaga un premio internacional de danza con Julio Bocca como primer galardonado

El Restaurante La Pérgola del Mediterráneo, en el muelle de Málaga, ha acogido este viernes un encuentro con el legendario bailarín Julio Bocca, protagonista de la primera edición del premio Lux Ductor, impulsado dentro del nuevo Festival Internacional de Danza 'TIP TOE' promovido por Antonio Banderas.

El acto, que reunió a medios y profesionales del sector, sirvió para presentar un galardón que, según explicó Banderas, “no solo va a servir al mundo de la danza”, sino que aspira a reconocer a figuras clave de otras disciplinas escénicas como el teatro o la música.

Un premio con vocación de futuro

Durante su intervención, Banderas subrayó que el festival nace con “vocación de continuidad en el tiempo”, y que el premio se concederá cada año a una figura destacada, aunque no necesariamente vinculada exclusivamente a la danza. “Iremos viendo qué persona representa una imagen importante dentro de cada disciplina”, señaló, destacando el carácter abierto del reconocimiento.

En esta primera edición, la elección de Julio Bocca fue, en palabras del actor, casi incuestionable: “Es una de esas grandes leyendas de la danza que queríamos tener con nosotros”.

"Una luz que guía a generaciones"

El espíritu del premio quedó definido también por la organización como un reconocimiento a figuras que trascienden su disciplina. De hecho, el propio nombre, Lux Ductor (luz que guía), resume esa intención.

En este sentido, se destacó que Bocca representa “una leyenda que, a través de su talento, guía a nuevas generaciones de bailarines”, siendo un referente cuyo legado sigue vigente en escuelas y compañías de todo el mundo.

Julio Bocca, Antonio Banderas y Lucía Lacarra en el acto de presentación / Álex Zea / LMA

Julio Bocca: pasión, disciplina y legado

Visiblemente emocionado, Bocca agradeció el reconocimiento y puso en valor la necesidad de seguir apoyando la danza. “Siempre necesitamos este impulso”, afirmó el bailarín, mientras reivindicaba el esfuerzo que implica su profesión, alejándose de visiones idealizadas. “Es una carrera que elegimos con amor, pero también con disciplina y sacrificio”, apuntó.

A lo largo de su intervención, recordó momentos clave de su trayectoria, como su precoz ascenso a primer bailarín del American Ballet Theatre con solo 19 años, o su experiencia compartiendo escenario con grandes figuras internacionales.

El escenario como espacio de libertad

Uno de los momentos más personales llegó cuando Bocca reflexionó sobre su relación con el escenario: “Era mi zona segura, donde me sentía libre y confiado”, explicó, recordando sus inicios marcados por una vida temprana de responsabilidades.

Lejos de la nostalgia, aseguró que no echa de menos subir a escena y disfruta "transmitiendo toda esa experiencia a nuevas generaciones”, destacando su actual labor como director y formador.

El arte como respuesta a la violencia

El acto también dejó espacio para una reflexión más amplia sobre el papel del arte en la sociedad, en lo que Banderas defendió su valor como herramienta de cohesión: “El arte es una alternativa a la violencia”, afirmó, emocionado al recordar experiencias recientes con jóvenes y público diverso.

En la misma línea, Bocca insistió en la necesidad de “unir las artes” y acercarlas a la ciudadanía, reivindicado que este arte no es un hobby, sino una profesión y una vocación”.

Málaga, punto de encuentro cultural

La cita en Málaga puso de manifiesto el creciente peso de la ciudad como epicentro cultural, con iniciativas que buscan acercar la danza y las artes escénicas a nuevos públicos y romper barreras tradicionales.

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El nacimiento del premio Lux Ductor y del festival internacional de danza supone, según sus impulsores, un paso más en esa dirección, con la mirada puesta en consolidarse como un referente internacional en los próximos años.