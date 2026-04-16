La cadena malagueña Vals Sport abre gimnasio junto a Huelin y ultima una nueva apertura en El Atabal

La cadena malagueña Vals Sport ha abierto estos días un nuevo gimnasio junto a la barriada de Huelin en la capital y suma así su establecimiento número 11 en la provincia. El nuevo local está situado en la calle Héroe de Sostoa de la capital, concretamente en el antiguo espacio que ocupaba la firma de material deportivo Oteros, en el número 154 de la citada vía.

Vals Sport también proyecta abrir en este segundo trimestre de 2026 un nuevo gimnasio en la calle Pedro Garfias, en la zona de El Atabal de Málaga capital.

La fecha de apertura está prevista para el día 1 de junio, según explica la empresa en su página web.

Crecimiento

La empresa, creada en el año 2001 en Churriana, tiene ya más de 200 trabajadores (con más de un 90% de empleos fijos) y una lista de gimnasios que incluye las zonas de Churriana, El Cónsul, Teatinos, Ciudad Jardín, el Ave María, Juan XXIII, Herrera Oria, Los Guindos, Cártama, Vals Sport Huelin y Método 42 (también en Teatinos).

El local de la calle Héroe de Sostoa en Málaga donde Vals Sport ha inaugurado un nuevo gimasio. / L. O.

Abonados y escuelas deportivas

La cadena afirma en su web que ya cuenta con 27.000 abonados en sus centros, en los que se integran actividades como fitness y wellness. Los centros integran más de 600 actividades dirigidas a la semana. Vals Sport también ofrece escuelas deportivas a las que acuden unos 4.000 niños y adultos para aprender y practicar pádel, tenis, natación o fútbol.

Durante los meses de verano, Vals Sport ofrece sus campamentos, donde más de 2.600 niños disfrutan de amigos, actividad física y crean recuerdos inolvidables.

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Vals Sport Obra Social nace en 2016 con el objetivo de la inserción social a través del deporte, con actividades de raqueta, fitness y wellness.