Empresas
La cadena malagueña Vals Sport abre gimnasio junto a Huelin y ultima una nueva apertura en El Atabal
El nuevo local de Héroe de Sostoa supone el establecimiento número once de la cadena malagueña
La cadena malagueña Vals Sport ha abierto estos días un nuevo gimnasio junto a la barriada de Huelin en la capital y suma así su establecimiento número 11 en la provincia. El nuevo local está situado en la calle Héroe de Sostoa de la capital, concretamente en el antiguo espacio que ocupaba la firma de material deportivo Oteros, en el número 154 de la citada vía.
Vals Sport también proyecta abrir en este segundo trimestre de 2026 un nuevo gimnasio en la calle Pedro Garfias, en la zona de El Atabal de Málaga capital.
La fecha de apertura está prevista para el día 1 de junio, según explica la empresa en su página web.
Crecimiento
La empresa, creada en el año 2001 en Churriana, tiene ya más de 200 trabajadores (con más de un 90% de empleos fijos) y una lista de gimnasios que incluye las zonas de Churriana, El Cónsul, Teatinos, Ciudad Jardín, el Ave María, Juan XXIII, Herrera Oria, Los Guindos, Cártama, Vals Sport Huelin y Método 42 (también en Teatinos).
Abonados y escuelas deportivas
La cadena afirma en su web que ya cuenta con 27.000 abonados en sus centros, en los que se integran actividades como fitness y wellness. Los centros integran más de 600 actividades dirigidas a la semana. Vals Sport también ofrece escuelas deportivas a las que acuden unos 4.000 niños y adultos para aprender y practicar pádel, tenis, natación o fútbol.
Durante los meses de verano, Vals Sport ofrece sus campamentos, donde más de 2.600 niños disfrutan de amigos, actividad física y crean recuerdos inolvidables.
Vals Sport Obra Social nace en 2016 con el objetivo de la inserción social a través del deporte, con actividades de raqueta, fitness y wellness.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana