Los cajeros del neobanco británico Revolut llegan a Málaga: estas son las ubicaciones

La compañía británica Revolut, una fintech especializada en servicios de transferencia y cambio de divisas, ha alcanzado el millón de clientes en Andalucía, tras duplicar su número de usuarios en tan solo dos años. La firma ha señalado que un factor clave detrás de estos resultados de 2025 es su línea corporativa, Revolut Business, que ya representa el 16% de los ingresos totales a nivel global. En el caso de Andalucía, el número de empresas que utilizan este servicio se ha duplicado en los últimos dos años, un crecimiento liderado por Málaga, que aglutina el 54 % de los negocios andaluces que confían su operativa diaria a la compañía.

"Alcanzar el millón de clientes en Andalucía y superar los 6,3 millones a nivel nacional demuestra un cambio de paradigma en nuestro país: ya no somos una alternativa de nicho para viajar, sino un actor bancario estructurante en el día a día de los españoles. Lo verdaderamente relevante de estas cifras es que nos proporcionan una musculatura financiera inigualable para seguir invirtiendo en infraestructura y producto local", ha explicado este jueves el resposable de expansión para el sur de Europa y Latinoamérica, Ignacio Zunzunegui.

El portavoz de la compañía ha destacado que hubs de innovación como Málaga lideran su "adopción empresarial", lo que confirma que "tanto grandes empresas como pymes necesitan de la velocidad, tecnología y falta de fricciones que Revolut Business ofrece".

Los cajeros de Revolut llegan a Málaga, Torremolinos y Fuengirola

En 2025, Revolut eligió España para el despliegue de sus primeros cajeros automáticos a nivel mundial. Tras instalar los 50 primeros entre Madrid y Barcelona, la compañía se fijó el objetivo de alcanzar los 200 terminales a finales de 2026. Como parte de este plan de expansión, Revolut acaba de inaugurar sus primeros cajeros en Sevilla, Málaga, Torremolinos y Fuengirola, que se convierten así en las primeras ciudades andaluzas en contar con este servicio.

En el caso de la provincia de Málaga, hay cuatro cajeros de Revolut en la capital (calle Héroe de Sosta 22, calle Fajardo 2, calle Casas de Campo 22 y calle Trinidad Grund 5); dos en Fuengirola (calle Marconi 31 y avenida de la Encarnación) y uno en Torremolinos (avenida Palma de Mallorca 17).

Según Revolut, esta red se complementa con una "fuerte inversión" en presencia aeroportuaria en El Prat y Barajas, donde la marca ha reforzado su visibilidad junto a los principales flujos de viajeros nacionales e internacionales. "Esta ampliación de la presencia física forma parte de una estrategia orientada a acompañar el crecimiento de la base de seis millones de clientes en España, reforzando la confianza, el uso recurrente y la adopción de Revolut como cuenta principal en el día a día", sostiene.

Ignacio Zunzunegui, jefe de crecimiento de Revolut en el sur de Europa y Latinoamérica, en las oficinas del neobanco en Madrid / Revolut

De acuerdo a los datos recopilados en las cuentas anuales de Revolut, los ingresos del grupo en 2025 alcanzaron los 5.300 millones de euros, un 46% más que en el ejercicio anterior donde se consiguieron 3.700 millones. Asimismo, el beneficio antes de impuestos fue de 2.000 millones, creciendo un 57% con respecto a los 1.300 millones alcanzados en 2024. El margen de beneficio antes de impuestos ha alcanzado el 38%, tres puntos más con respecto a 2024, reflejando el "sólido apalancamiento operativo" del modelo de negocio.

Acerca de Revolut

Revolut es una fintech global lanzada en el Reino Unido en 2015 con servicios de transferencia y cambio de divisas que cuenta con más de 70 millones de clientes en todo el mundo.

"Nuestros usuarios confían en una amplia gama de productos innovadores para realizar más de mil millones de transacciones mensuales. Tanto en nuestras cuentas personales como de empresas, ofrecemos un control total sobre las finanzas y conectamos a las personas de manera fluida en cualquier rincón del planeta", apunta la empresa.

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Revolut Business es la plataforma financiera automatizada diseñada para empresas de todos los tamaños. Lanzada en 2017, ofrece a las compañías servicio a aceptar pagos de forma global y gestionar sus gastos desde un único ecosistema. Cuenta con más de 800.000 empresas registradas y una licencia bancaria completa en el Reino Unido.