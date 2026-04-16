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El Colegio de Médicos de Málaga presenta el 'Libro Blanco de la IA en Medicina'

El Colegio de Médicos de Málaga presenta el 'Libro Blanco de la IA en Medicina'

Arancha Tejero

El Colegio de Médicos de Málaga presenta el 'Libro Blanco de la IA en Medicina'

Arancha Tejero

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La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a las consultas médicas no es un debate futuro, sino una realidad que ya está transformando la forma de diagnosticar, investigar y cuidar de los pacientes. Ante este nuevo escenario, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha decidido tomar la iniciativa y elaborar el primer ‘Libro Blanco de la IA en Medicina’, una publicación pionera, tanto en España como en Europa, en el ámbito colegial, que aspira a marcar un antes y un después en el abordaje de la Inteligencia Artificial desde la medicina. Más información

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