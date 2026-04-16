Arancha Tejero

El Colegio de Médicos de Málaga presenta el 'Libro Blanco de la IA en Medicina'

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a las consultas médicas no es un debate futuro, sino una realidad que ya está transformando la forma de diagnosticar, investigar y cuidar de los pacientes. Ante este nuevo escenario, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha decidido tomar la iniciativa y elaborar el primer ‘Libro Blanco de la IA en Medicina’, una publicación pionera, tanto en España como en Europa, en el ámbito colegial, que aspira a marcar un antes y un después en el abordaje de la Inteligencia Artificial desde la medicina. Más información