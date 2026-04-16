El Colegio de Médicos de Málaga publica una obra pionera para guiar el uso de la IA en el ámbito sanitario

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a las consultas médicas no es un debate futuro, sino una realidad que ya está transformando la forma de diagnosticar, investigar y cuidar de los pacientes. Ante este nuevo escenario, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha decidido tomar la iniciativa y elaborar el primer ‘Libro Blanco de la IA en Medicina’, una publicación pionera, tanto en España como en Europa, en el ámbito colegial, que aspira a marcar un antes y un después en el abordaje de la Inteligencia Artificial desde la medicina.

“La pregunta no es si debemos incorporarla, sino cómo debemos incorporarla”, afirmó el presidente del Colegio, el doctor Pedro J. Navarro, durante la presentación de la obra, que cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ha sido desarrollada a través del Commálaga Health Hub.

“Este libro blanco responde precisamente a esa necesidad. No nace para alimentar el miedo infundado, nace para integrar la Inteligencia Artificial en la medicina con una base científica, con rigor profesional y, sobre todo, con principios éticos muy sólidos”, añadió el doctor Navarro. El presidente del Colegio de Médicos subrayó también que la obra “nace con vocación de servicio” y que, por ello, desde este jueves, puede consultarse y descargarse gratuitamente en la web de la institución.

Objetivo

La publicación ha estado dirigida por el vicepresidente primero del Colegio de Médicos, el doctor José Antonio Trujillo y la catedrática de Derecho Civil, Cristina Gil, y reúne a expertos y referentes nacionales de la medicina, la IA, el derecho, la tecnología, la bioética o la docencia.

“La pregunta no es si debemos incorporarla, sino cómo debemos incorporarla”

Su objetivo es ordenar el debate, aportar criterio y ofrecer marcos de referencia útiles para los profesionales, instituciones y pacientes en un momento en el que la aplicación real de la IA en la práctica clínica avanza con rapidez, pero que todavía plantea muchas dudas.

Libro pionero en España y Europa

“Nos corresponde a los profesionales definir con claridad cómo debe incorporarse la Inteligencia Artificial en beneficio de los pacientes y en el beneficio de la buena práctica médica”, señaló el doctor Trujillo, que, al igual que el presidente, insistió en que su inclusión en la medicina no es una hipótesis de futuro, sino una “realidad actual”.

Por ello, espera que este Libro Blanco se convierta en “una obra de referencia”. Explicó que es el primero que hay en España en el ámbito colegial y que tampoco existe una obra semejante a nivel europeo. “No tenemos ninguna obra de esta relevancia en ningún colegio de médicos de España”, incidió Trujillo.

Ante la pregunta de por qué es necesario una obra como esta, el vicepresidente del Colegio de Médicos remarcó que es fundamental que las entidades colegiales inviten a “introducir criterio, conocimiento y sentido de la labor que podemos desarrollar con la IA”. Por otro lado, en cuanto a las aportaciones que realiza, destacó tres aspectos esenciales: conocimiento fino, criterio y orientación.

Momento de cambio

Por su parte, la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, expuso que, ante un "momento de cambio profundo”, donde la IA “ya está transformando nuestra forma de trabajar, de aprender y de organizarnos como sociedad”, para Fundación Unicaja es “importante respaldar acciones de divulgación sobre inteligencia artificial: porque conocerla nos permite perder el miedo, entender sus oportunidades y, sobre todo, prepararnos mejor como ciudadanos”.

Uno de los mensajes que más se repitió durante el acto fue que la IA no podrá sustituir al médico. “La inteligencia artificial nunca puede sustituir el juicio clínico ni la relación humana médico-paciente”, recalcó el presidente del Colegio de Médicos, que defendió que puede y debe ser “una gran aliada, pero siempre al servicio del médico y en última instancia del paciente”. En este sentido, destacó que el libro apuesta por una incorporación de la IA basada en “criterios de validez, seguridad, transparencia, equidad y, sobre todo, sostenibilidad”.

“La inteligencia artificial nunca puede sustituir el juicio clínico ni la relación humana médico paciente”

La publicación aborda cuestiones como el presente y el futuro de la IA en medicina, el marco técnico y científico para su validación y despliegue, la enseñanza de la IA en la formación médica, la bioética, el profesionalismo, así como los retos jurídicos relacionados con los datos, los derechos y la responsabilidad.

Transformación del panorama

Todo ello desde una perspectiva “multidisciplinar” que, según sus autores, resulta imprescindible para afrontar una transformación que no solo afecta a la tecnología, sino también a la forma de diagnosticar, decidir, aprender, cuidar y relacionarse con los pacientes.

Durante la presentación, Trujillo aportó además algunos datos sobre el grado de integración de estas herramientas entre los profesionales. Según explicó, se estima que alrededor de un 20% de los médicos utiliza ya a diario herramientas relacionadas con la IA, mientras que un 30% lo hace de manera ocasional. El 50% restante, señaló, aún no se ha incorporado a esta realidad.

También advirtió de una “desigualdad muy importante” entre la sanidad privada y la pública, con una clara ventaja en los centros privados donde han avanzado más en formación específica y en el uso de herramientas de IA.

Con esta publicación, como concluyó el doctor Navarro, el Colegio de Médicos de Málaga busca además reforzar el papel de la organización colegial como “institución comprometida” con una innovación sanitaria responsable, “situando a Málaga como espacio de referencia para una conversación estratégica que ya no pertenece al futuro, sino al presente de la medicina”.