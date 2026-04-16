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Dolores Vázquez recibirá un homenaje en el Día de la Visibilidad Lésbica en reconocimiento a su lucha

Reconocimiento a Dolores, quien pasó más de 500 días en prisión injustamente acusada, con la entrega de la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad el próximo 27 de abril

Dolores Vázquez

Dolores Vázquez / HBO

Efe

Madrid

El Ministerio de Igualdad ofrecerá el Día de la Visibilidad Lésbica un homenaje a Dolores Vázquez, la mujer que a finales de la década de los 90 pasó 519 días en prisión, hasta que pudo probar su inocencia, acusada del crimen de la joven malagueña de 19 años Rocío Wanninkhof. Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a EFE que el homenaje tendrá lugar el día 27 en un acto en el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le entregará la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad a Dolores Vázquez.

Hace un año, Dolores Vázquez mostró su deseo que el Estado, a través del Gobierno, le pidiera ya «perdón» por todo ese tiempo que pasó privada de libertad. Dijo que necesitaba esa disculpa aunque no guardase «rencor a nadie». Lo afirmó desde Betanzos, el municipio coruñés en el que vive desde hace ocho años y donde recibió el XVII Premio Úrsula Meléndez de Texeda que el Ayuntamiento otorga en reconocimiento a quienes, de manera colectiva o individual, con su actividad o su actitud ante la vida, abonasen con hechos el avance de la igualdad.

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Por el crimen de Rocío Wanninkhof, Dolores Vázquez permaneció 17 meses en prisión hasta que fue detenido su verdadero asesino, Tony King

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