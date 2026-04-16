La emblemática Disofic liquida existencias en su tienda del Centro de Málaga y se prepara para el cierre

La conocida empresa malagueña Disofic, con más de 60 años de trayectoria, lleva unos meses liquidando las existencias de su tienda situada en la calle Martínez, en pleno Centro Histórico de Málaga. En los escaparates del establecimiento se muestran carteles con descuentos del 50% ya que, según han explicado a este periódico fuentes del sector, la intención de la empresa —que está en concurso de acreedores desde el año pasado— sería proceder al cierre del local en los próximos meses.

Disofic, la antigua Distribuidora Malagueña de Papelería, remonta sus orígenes a 1965, cuando Victoriano Sáez y Mercedes Mochón abrieron en la calle Córdoba el primer local de esta compañía, una novedosa tienda que reunía todo lo relacionado con el segmento del material de oficina de la época y que basó desde un primer momento su éxito en conceptos tan innovadores como el servicio telefónico y la entrega de la mercancía a domicilio, tanto para particulares como para empresas.

La firma, que cambió en los años 90 su nombre por el de Disofic para conquistar mercado más allá de la provincia, cumplió en 2025 sus 60 años de trayectoria, ya en manos de la segunda generación familiar. Durante la pasada década tuvo su establecimiento en la calle Casas de Campo, en el Soho de Málaga, para trasladarse hace ya unos años a su actual emplazamiento en la calle Martínez.

Las máquinas de escribir, el papel de calco y otros enseres de oficina de otra época han ido dando paso con los años a nuevos productos relacionados con el material escolar, la informática y la papelería.

Tiendas

Las tiendas físicas de Disofic se encuentran ubicadas en Málaga —el citado establecimiento de calle Martínez, 7— y en el polígono industrial de Loja (Granada). La sede operativa y administrativa del grupo se encuentra en el polígono Guadalhorce. Todas las instalaciones son de alquiler, según recoge el informe del proceso concursal, consultado por este periódico.

Toda esta situación que deja en un limbo a los trabajadores, que aún no saben qué va a ser de su futuro laboral: "Llevamos desde agosto sin saber nada ni qué vamos a hacer", cuentan los empleados.

Otra imagen de la tienda de Disofic, en la calle Martínez del Centro Histórico de Málaga. / L. O.

Unos 50 trabajadores en Disofic

En el momento de presentar el concurso, el grupo —integrado por Disofic, Desordena Alena, Almacenalia Servicios Integrados y Cyven Red— contaba con unos 50 trabajadores, señala el informe de la administración concursal, que fija como principales causas que han llevado a Disofic al concurso de acreedores el “excesivo endeudamiento” y la “bajada de ventas” de los últimos años, relacionada con las consecuencias de la pandemia.