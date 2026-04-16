La familia de la malagueña Raquel García, la única ingresada ya por el accidente de Adamuz, pide representarla

La familia de la única hospitalizada por el accidente ferroviario de Adamuz, la malagueña Raquel García, ha solicitado al juzgado que le permita, dado su estado clínico, representarla para la toma de decisiones, entre otras las de tipo médico para su recuperación.

García, que, según fuentes próximas este jueves, permanece estable dentro de la gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Málaga por el siniestro en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, dio a luz este sábado a un niño que está en buen estado, con el nombre de Teo.

Ante lo que consideran como una situación de limbo legal, la petición efectuada por la familia, admitida a trámite por el juzgado, es el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria de curatela (medida judicial de apoyo para personas con discapacidad que necesitan asistencia continuada, respetando su voluntad y deseos) representativa en favor de ella, que está en proceso, según ha informado a EFE la abogada María Reina, del despacho de letrados dirigido por Daniel García Prieto.

Designar a un curador

Ese expediente, previsto para los adultos que no pueden tomar decisiones plenas por enfermedad o causas sobrevenidas, como es el caso de Raquel -de profesión abogada-, busca designar a lo que se conoce como un curador para atender la necesidad urgente de que alguien pueda gestionar todas sus cuestiones, tanto económicas como médicas.

La solicitud se formula ante el tribunal de instancia del lugar de residencia de la persona en cuestión, en este caso Málaga, y se le explica lo sucedido, la situación personal, se aporta documentación médica y se propone a un familiar para que la represente.

Tras la admisión a trámite, el juzgado ha efectuado requerimientos para explorar la situación personal y médica de la afectada; puede solicitar más informes sanitarios y nombrar a un perito forense para que vaya a analizarla y estudiará quién es la persona adecuada como curador.

Se da intervención al ministerio fiscal y puede entrevistar a familiares con el fin de determinar quién es el más apropiado para ejercer la curatela, que no es algo definitivo, sino que está en función de la evolución de la afectada.

Raquel evoluciona poco a poco

Raquel estaba embarazada de cinco meses cuando viajaba en el tren accidentado en Adamuz, acompañada por su hermana Ana, su cuñado y su perro Boro, el cual se perdió y fue encontrado a los cuatro días

La malagueña tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido al fuerte traumatismo craneoencefálico y la fractura de una vértebra que sufrió tras el vuelco de su tren y el coche con el de Madrid–Huelva. Desde entonces, se mantuvo en un coma inducido y continuó con el embarazo.

Por el momento, Raquel va evolucionando y el propósito de la familia es trasladarla a un centro más especializado, para lo que se necesita recibir dinero para sufragar los gastos, por lo que precisan actuar en nombre de ella.

La abogada de la familia ha expresado que no se es consciente de la de cosas que se pueden hacer de forma independiente en cuanto a gestiones diversas o pago de impuestos y seguros que gestiona cada uno con sus cuentas y su teléfono móvil, por lo que son muchas las cuestiones a las que ahora no se puede acceder porque la situación no lo permite y, en consecuencia, necesitan que ese procedimiento se acelere.