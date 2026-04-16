El Hospital Materno de Málaga incorpora un exoesqueleto para niños con enfermedades raras y neuromusculares

El Hospital Materno Infantil de Málaga —dependiente del Hospital Regional Universitario— ha sido uno de los cuatro centros andaluces elegidos para incorporar a su cartera de servicios el uso de exoesqueletos pediátricos para el tratamiento rehabilitador de menores con enfermedades raras y patologías neuromusculares.

Se trata de un dispositivo robótico que se ajusta al cuerpo del paciente y le proporciona asistencia para el movimiento, permitiéndole realizar acciones que hasta ahora parecían inalcanzables, como ponerse de pie o caminar.

Este exoesqueleto pediátrico de última generación, denominado ATLAS 2030, estará ubicado en la Unidad de Rehabilitación Infantil del Hospital Materno y ofrecerá una nueva vía terapéutica para mejorar la movilidad y la calidad de vida de niños con patologías neuromusculares —como atrofia muscular espinal, distrofias musculares o miopatías—, así como parálisis cerebral infantil.

“Todos estamos supercontentos porque abre unas posibilidades de tratamiento que no teníamos antes disponibles”, afirma Francisco Luna, jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional, que destaca que es el primer exoesqueleto pediátrico del mundo y estará disponible en la sanidad pública malagueña. “Yo creo que es un hito que nos debe llenar de satisfacción”, añade el especialista, que asegura que este dispositivo va a ser de “gran utilidad para nuestros niños”.

¿Cómo funciona?

Estos exoesqueletos incorporan un sistema de articulaciones activas que imitan el patrón natural del movimiento humano, favoreciendo el aprendizaje motor y la mejora funcional. “Es un dispositivo externo que se sitúa sujetando al niño desde el tronco hasta las extremidades inferiores y lleva un marco alrededor de seguridad”, explica el jefe de Servicio de Rehabilitación. Además, está “robotizado”, de manera que permite programarlo para que “haga aquellos movimientos que voluntariamente el niño o niña no puede realizar”.

“No solo se ajusta a cada niño, sino que además se puede programar la intensidad o la frecuencia porque todos los niños no están en la misma situación ni tienen las mismas dificultades para el movimiento”, subraya.

Gracias a esta tecnología, algunos niños podrán caminar por primera vez, ir detrás de una pelota o hacer otras actividades que hasta ahora les eran imposibles. “Va a permitir que incrementen en el caso de algunos y, en otros muchos, inicien por primera vez una movilidad activa, evidentemente guiada por los profesionales que lo programan y, desde luego, con la ayuda de su exoesqueleto”, indica.

Un niño utiliza el exoesqueleto pediátrico en el Hospital Materno Infantil de Málaga. / L.O.

Cuatro exoesqueletos

El Hospital Materno Infantil ha recibido uno de los cuatro exoesqueletos pediátricos adquiridos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, a través de los fondos europeos NextGenerationEU. Los otros tres estarán en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Virgen de las Nieves de Granada y Reina Sofía de Córdoba.

En cuanto a los beneficios que ofrece este dispositivo robótico, el doctor Luna detalla que, como consecuencia de esa mejorar de la movilidad, aporta también otros beneficios secundarios como mejorar la función respiratoria, retrasar algunas complicaciones derivadas de permanecer mucho tiempo sentado o disminuir la rigidez muscular. “Incluso mejora emocionalmente y cognitivamente, porque el niño o la niña ve que una actividad que no podía hacer, de pronto, empieza a realizarla, siempre con la ayuda y el soporte del sistema robotizado”.

"Incluso mejora emocionalmente y cognitivamente, porque el niño o la niña ve que una actividad que no podía hacer, de pronto, empieza a realizarla"

“Va a tener también un impacto positivo en la calidad de vida porque el niño va a poder relacionarse más de frente con otros niños, con sus hermanos, con sus padres, con sus familiares…”, señala el especialista. No obstante, también puntualiza que, para poder utilizarlo, los menores deben cumplir con ciertas condiciones, como medir menos de 1,35 metros y tener un peso máximo de 35 kilos.

Testimonio de una familia

Higinio, de seis años, sufre atrofia muscular espinal tipo 1 y va a ser uno de los niños que pueda beneficiarse de este exoesqueleto. Antes de Semana Santa, pudo probarlo por primera vez en una sesión de prueba en el Hospital Materno y fue la primera vez que sus padres le vieron caminar. “Fue una experiencia muy bonita”, asegura su madre, Fátima Zorrilla. “Él siempre va en silla de ruedas. De más chico, a lo mejor, se ponía un poquillo de pie, pero así andando, como lo vimos con el exoesqueleto, nunca le habíamos visto”, añade .

“Estamos muy contentos, porque veíamos que eso era algo que estaba en Madrid y en otros lados de España, pero no pensábamos que iba a venir aquí a Málaga. De hecho, conocemos a muchas familias que habían pensado hasta irse a Madrid para probarlo”, cuenta su madre, que resalta que están deseando empezar con la rehabilitación. “Nos quedamos con ganas de más”.

Formación de los profesionales

Por el momento, su uso se limitará al ámbito hospitalario, ya que requiere espacios amplios y supervisión especializada. De hecho, los profesionales han tenido que realizar una formación específica acreditada para poder utilizarlo. En el caso del Hospital Materno, se han acreditado seis profesionales: tres especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y tres fisioterapeutas.

El objetivo es que los niños puedan usar estos exoesqueletos en sus sesiones de rehabilitación de manera periódica en función de sus necesidades. “Habrá algunos que lo hagan dos veces a la semana, otros una vez y otros, a lo mejor, lo necesitan cinco días, dependiendo de las características clínicas de cada paciente”, explica.

La implantación de esta tecnología irá acompañada de un proyecto de investigación conjunto entre los cuatro hospitales andaluces implicados. Por ello, actualmente, los equipos están trabajando en la elaboración de un protocolo asistencial común -para unificar criterios de uso y frecuencia- y poder evaluar así su impacto. Aun así, el doctor Luna avanza que, probablemente, es “cuestión de semanas” que puedan empezar a trabajar con los pacientes de forma sistematizada.

En definitiva, el jefe del servicio de Rehabilitación concluye que la incorporación de estos exoesqueletos pediátricos ofrece una nueva esperanza a los padres y a los niños, así como a los profesionales que a partir de ahora contarán con una nueva herramienta para planificar terapias que antes no eran posibles.