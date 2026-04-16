Investigan un nuevo tiroteo en el barrio de La Trinidad

Un nuevo incidente con arma de fuego ha sobresaltado esta tarde a los vecinos del barrio de La Trinidad. La Policía Nacional ha protagonziado un gran despliegue en esta zona de la capital desde las 16.50 horas tras varias llamadas de particulares que han alertado por varias detonaciones en la vía pública, concretamente entre las calles Jaboneros y Pizarro. Se trata del segundo tiroteo que se produce en el barrio en apenas cuatro días, ya que el domingo se registró un incidente sobre poco antes de las cinco de la madrugada en la plaza Bravo.

Fuentes policiales han informado a este diario de que en el suceso de este jueves no constan heridos y que el incidente ha supuesto la activación de los protocolos correspondientes. Además del despliegue de efectivos para garantizar la seguridad en la zona, un equipo de la Policía Científica se ha trasladado al punto donde se han producido los disparos para intentar recuperar restos balísticos.

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La principal hipótesis es que se trate de un nuevo enfrentamiento entre clanes. El pasado mes de enero se registraron dos incidentes en apenas 24 horas, uno de ellos con impactos en fachadas de viviendas.