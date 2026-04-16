Málaga registra el mayor visado de viviendas de un inicio de año desde 2008 pero los arquitectos advierten: "Es insuficiente para resolver la crisis habitacional"

El sector de la construcción en la provincia de Málaga continúa mostrando un comportamiento "favorable" en este primer trimestre de 2026, con un crecimiento cercano al 37% en el número de viviendas visadas respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este jueves por del Colegio de Arquitectos de Málaga, se ha pasado de 2.337 unidades registradas en los tres primeros meses de 2025 a las 3.195 en este inicio de año. Se trata de los mejores registros absolutos para un primer trimestre desde 2008, es decir, todavía en la famosa época del boom inmobiliario.

Las estadísticas muestran que el segmento de viviendas de protección oficial (VPO) sigue muy arrinconado en el mercado. Se registró así un único proyecto de vivienda plurifamiliar en Málaga capital que suma 140 viviendas (o sea, un 4,3% de todas las unidades visadas en el trimestre). El Colegio de Arquitectos recuerda, eso sí, que las VPO visadas en su sede corresponden a promociones privadas, mientras que las impulsadas directamente por las administraciones públicas siguen sus propios procedimientos y no requieren necesariamente visado colegial.

La decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, ha advertido de que, pese a la evolución positiva del sector, las cifras actuales siguen siendo "insuficientes" para responder a la "crisis habitacional", ya que los niveles de producción de vivienda plurifamiliar "ni van destinado al sector menos favorecido de la población ni alcanzan a aliviar la presión sobre los precios".

"Es imprescindible un impulso decidido a la vivienda protegida", ha expuesto la decana de los arquitectos, que vienen considerando desde hace muchos meses que las VPO son "la asignatura pendiente" del mercado, en una coyuntura marcada por los altísimos precios de la vivienda.

Viviendas libres visadas

Por tipología, se firmaron 187 proyectos de viviendas unifamiliares en régimen libre, con un total de 372 nuevas unidades. Por municipios, Cártama encabeza la lista con 72 viviendas, seguida de Mijas con 55 unidades y Marbella con 33 viviendas.

En cuanto a las viviendas plurifamiliares, se visaron 77 proyectos de régimen libre que suman 2.683 viviendas. Málaga, Estepona y Mijas lideran esta categoría en número de unidades generadas, con 972, 515 y 389 viviendas respectivamente.

Viviendas terminadas

En lo que respecta a viviendas terminadas, en el primer trimestre se completaron un total de 1.815 unidades, lo que supone un incremento del 48% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.223 viviendas finalizadas. Ninguna de ellas es de VPO.

De ellas, 608 fueron viviendas unifamiliares, distribuidas en 124 proyectos. Fuengirola destaca de forma significativa con 404 viviendas terminadas, seguida de Marbella con 46 y Málaga con 38 unidades.

En el caso de las viviendas plurifamiliares, se culminaron 1.207 unidades repartidas en 44 proyectos. Estepona y Mijas lideran este ámbito con 241 y 239 viviendas terminadas respectivamente.

Obras de viviendas en Málaga capital. / Álex Zea

Rehabilitación de viviendas

En materia de rehabilitación, la actividad registrada durante el primer trimestre fue "más limitada", según los arquitectos. En el ámbito de la vivienda unifamiliar se contabilizaron dos proyectos de reforma integral, sin generación de nuevas unidades.

Por su parte, en vivienda plurifamiliar se computó un único proyecto de reforma integral en Fuengirola, que supuso la intervención sobre dos viviendas y la creación de dos nuevas unidades.

"Construir mejor" para resolver el "problema de la vivienda"

En este contexto, Gómez de Lara defiende que "apostar decididamente por la rehabilitación y la mejora de la ciudad ya construida" es un factor que debe formar parte de la respuesta al "problema de la vivienda”.

"No se trata solo de construir más, sino de hacerlo mejor y de intervenir sobre lo existente con criterios de calidad, sostenibilidad y cohesión social", apunta la responsable de la entidad colegial, para quien este reto exige "una visión a largo plazo, con el acuerdo entre las administraciones, una mayor coordinación institucional y la implicación del sector privado y de los profesionales para lograr soluciones reales y sostenidas en el tiempo".