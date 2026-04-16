Puerta Única: Málaga adjudica por 1,34 millones el servicio clave de atención a personas sin hogar

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado el nuevo contrato para la prestación de los servicios técnicos y de apoyo del proyecto Puerta Única, la herramienta sobre la que pivota la primera atención a las personas sin hogar en la ciudad y desde la que se canaliza su acceso a los distintos recursos municipales. La adjudicación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha recaído en Alvalop Servicios XXI, S. L., por un importe de 1.347.453,47 euros, IVA incluido. El contrato tendrá una duración de tres años y contempla además la posibilidad de una prórroga de un año más.

Este nuevo acuerdo sustituirá al servicio actualmente en vigor, cuya expiración está prevista para el próximo 15 de julio.

El proyecto Puerta Única actúa como el punto de acceso al sistema municipal de atención para las personas que se encuentran en situación de calle o sin hogar. Su función no se limita a una acogida inicial: también permite estudiar cada caso, valorar el grado de vulnerabilidad y derivar a la persona al recurso más adecuado en función de sus necesidades.

A partir de esa primera atención, el servicio facilita el acceso a prestaciones básicas como alojamiento, alimentación, ropa, duchas, lavandería o apoyo psicológico, además de plantear una intervención ajustada a cada situación con la vista puesta en favorecer procesos de inserción social.

El objetivo es que la respuesta no sea genérica, sino ajustada a la realidad personal, social y económica de cada usuario.

La Unidad de Calle, también dentro del contrato

El nuevo contrato incluye igualmente la gestión, bajo supervisión municipal, de la Unidad de Calle, un recurso esencial para atender a las personas sin hogar que permanecen en la vía pública y no acuden por iniciativa propia a los servicios existentes.

Ese trabajo de contacto directo en la calle permite detectar situaciones de exclusión severa, ofrecer una primera respuesta y abrir vías de intervención con quienes quedan fuera de los circuitos más visibles de atención.

El pliego de condiciones recoge además la subrogación de la plantilla que actualmente presta este servicio, de manera que se garantice la continuidad de la atención y del personal vinculado al dispositivo.

Una red con 344 plazas y 12 entidades sociales

El servicio de Puerta Única no funciona de manera aislada, sino como parte de una red municipal más amplia articulada junto al tercer sector. En ese sistema participan las 12 entidades integradas en la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar, impulsada en 2008 como fórmula de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales.

Forman parte de esa red entidades como San Juan de Dios, Málaga Acoge, Patronato Santo Domingo, Cáritas, Arrabal, ACCEM, Cruz Roja, Adoratrices, Nuevo Hogar Betania y Hogar Sí, entre otras.

En la actualidad, el sistema dispone de 344 plazas para personas sin hogar. De ellas, 96 corresponden al Centro de Acogida Municipal y las 248 restantes son aportadas por las entidades sociales mediante convenios de colaboración. A esta estructura hay que sumar también los servicios de higiene y lavandería con San Juan de Dios y las plazas de comedor con Santo Domingo.

El engranaje básico de la atención social

La adjudicación de este contrato consolida uno de los pilares más sensibles de la política social del Ayuntamiento de Málaga. Puerta Única no es un recurso más, sino el mecanismo que ordena el acceso al conjunto del sistema y que decide, en la práctica, cuál es la primera respuesta para personas que se encuentran en situaciones extremas de vulnerabilidad.

De ahí la relevancia de un contrato que no solo garantiza la continuidad del servicio, sino que sostiene el funcionamiento de toda una red de atención construida sobre la coordinación entre administración local y entidades sociales.