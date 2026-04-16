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Gastronomía

Málaga se convierte en Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027

Este nombramiento ha tenido lugar en el quinto Congreso Europeo de Gastronomía, celebrado este jueves en la ciudad polaca de Gdansk,

Espetos en la anterior edición de la Sardiná de Antequera. | L.O.

Espetos en la anterior edición de la Sardiná de Antequera. | L.O.

La Opinión

Si hay algo que caracteriza a Málaga es su amplia despensa y su reconocida gastronomía. El espeto, las verduras, la carne, los chiringuitos y los restaurantes de alta cocina convertido a Málaga en la Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027, nombramiento que ha tenido lugar en el quinto Congreso Europeo de Gastronomía, celebrado este jueves en la ciudad polaca de Gdansk, que ostentó el título en 2025.

Capital con más establecimientos Michelín

"Esta distinción refuerza todo aquello que estamos haciendo en poco tiempo. En apenas 5 años nos hemos convertido en la capital de provincia con más establecimientos estrella Michelín; al igual que Jaén ya tenemos cuatro en muy poco tiempo, así que el salto cualitativo de Málaga está siendo muy consolidado", explicó a EFE el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y responsable del Área de Recursos Humanos y Calidad, y Turismo, Jacobo Florido.

El concejal añadió que este auge gastronómico "está llamando la atención de muchos turistas", lo que, en su opinión, hace que incluyan este aspecto entre los motivos para visitar una ciudad en la que más de 51.000 personas trabajan en el sector turístico.

La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística reveló que Málaga cerró 2025 con 1,83 millones de viajeros hoteleros, para un total de casi 3,75 millones de pernoctaciones, con un gasto medio diario general de 91 euros -contando el gasto en toda la provincia-, de los cuales se estima que entre el 35 % y el 40 % del presupuesto fue exclusivamente para hostelería.

"Cualquier sitio, cualquier rinconcito que se vea en Málaga se puede degustar y qué decir de nuestros chiringuitos, nosotros no tendríamos esa fuerza gastronómica sin nuestros chiringuitos y desde aquí mandarles a todos todo mi apoyo porque creo que es una parte sin la cual Málaga y su provincia no se podrían entender", manifestó Florido.

También se refirió a la marca 'Sabor a Málaga', la marca promocional de la Diputación de Málaga, a través de la cual considera que se ha logrado que “nos sintamos orgullosos de los productos que tenemos”.

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El 5º Congreso Europeo de Gastronomía, titulado 'Memoria y futuro', y celebrado en Gdansk como punto final al título de esta ciudad polaca como Capital Europea de la Cultura Gastronómica, sirvió para que agentes y representantes del sector turístico debatieran sobre temas como la creatividad, el arraigo y el potencial que la gastronomía ofrece para mostrarse como carta de presentación a los turistas.

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